El presidente del PP de Palma y candidato a la alcaldía, Jaime Martínez, ha exigido la eliminación del carril bici de la plaza de España para garantizar la seguridad de peatones, bicis y patinetes. «Quiero una ciudad con políticas de movilidad pensadas para todos que no sean restrictivas ni prohibitivas, sino que fomenten la convivencia», ha dicho el 'popular' este viernes en declaraciones a los medios. Además, según ha explicado el partido municipal en nota de prensa, el candidato también ha afirmado que la ciudad «necesita un trazado de carril bici bien pensado y señalado». «Si Hila no quita el carril bici de Plaza de España lo haré en mayo cuando sea alcalde y garantizaré la vigilancia y las sanciones a los que no respeten las normas», ha sentenciado.

En este sentido, ha criticado que el equipo de gobierno no haya tomado «las medidas oportunas» para proteger a los peatones y ha considerado que «no se trata de criminalizar a los patinetes y a las bicicletas, sino de sancionar a los que incumplen las normativas». Por otro lado, ha mencionado otros carriles bici «problemáticos», como el de Blanquerna, y por ello ha censurado que Palma cuenta con un recorrido de carril bici «que no tiene ningún sentido y que se encuentra en un estado deplorable». Así, el candidato ha incidido en que se debe promover la disuasión y concienciación para evitar que bicis y patinetes accedan a las aceras, pasos de peatones y a los espacios dedicas a estos. Además, ha recogido la medida propuesta por la Asociación Patinetes y Bicis a Raya que pide eliminar la excepción por la cual los VMP pueden circular entre las 20.00 y las 10.00 horas en calles exclusivamente de peatones. «Y si Hila no lo hace, lo haremos nosotros en mayo», ha insistido. Para finalizar, Martínez ha lamentado que hace una semana el primer edil anunciase el inicio de las obras en la plaza y que estas todavía no hayan empezado. «Lo único que hay son las barreras y los sacos con escombros que utilizaron para hacerse la foto. Hila ha vuelto a engañar a los palmesanos», ha concluido.