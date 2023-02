Cort achaca a un «problema técnico» la iluminación de colores del monumento de Sa Feixina

El monumento de Sa Feixina sigue siendo tema de conversación en Palma. La nueva iluminación del polémico monolito, resaltado con luces de colores, ha sorprendido a propios y extraños, levantando, una vez más, las críticas. En este sentido, una vez revisada el alumbrado de la fuente, el Ajuntament de Palma ha detectado un «problema técnico»; los focos no responden al programa informático. De este modo, en lugar de proyectar el color neutro tal y como marca el programa, se bloquean y no reciben la orden informática correcta y proyectan otros colores.

Desde el Ayuntamiento han aseverado que no han tenido «en ningún caso la voluntad de ensalzar el monolito». Así, Cort ha confirmado que ya se ha detectado el problema y revisado. Precisamente, el alcalde de Palma, José Hila, ha negado este martes que haya una «iluminación especial» en el monolito de Sa Feixina y ha recalcado que «si no estuviese sería lo mejor para Palma por lo que representa». Según el primer edil, la iluminación de ese monolito no es «algo extraordinario, sino que forma parte del contrato para iluminar las fuentes de la ciudad».

«La iluminación se está cambiando en todas, pero no es nada especial, son luces blancas», ha aseverado. Con todo, ha negado que se haya resaltado desde el Ayuntamiento porque «es fascista», ha dicho. Sin embargo, ha continuado, «hay una sentencia que hace que no se pueda derribar. Que no estuviese sería lo mejor», ha defendido.