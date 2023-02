El equipo de Gobierno de Cort está dispuesto a poner el marcha el Plan de Ordenación que reclaman desde hace dos años los sindicatos de la Policía Local pero quiere estar seguro que el proceso se ajusta a la legalidad y desde el área de Funció Pública se ha pedido un informe a los servicios jurídicos municipales para avalar el proceso, según confirmó la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover.

Cabe recordar que los representantes sindicales de los agentes anunciaron que denunciarían al Ajuntament en los juzgados por no poner en marcha las mejoras laborales y económicas, incluidas en el citado plan, y a las que se habían comprometido. Desde el Pacte se argumentaba que no había base jurídica que lo avalara y que aprobarlo podría crear un agravio comparativo con el resto de funcionarios municipales. Tanto es así que, según denunciaron los sindicatos, el propio regidor de Funció Pública, Adrián García, llegó a asegurar que el no se hacía cargo «de las promesas de otras áreas».

Este rechazo inicial del equipo de gobierno provocó las quejas de los agentes, una concentración en el cuartel de San Fernando el pasado mes de diciembre y, recientemente, la amenaza de denuncia.

Adrover, que ayer presentó las previsiones de su área para lo que queda de legislatura, destacó que la intención del Consistorio es aprobar las mejoras que había prometido pero destacó que estas, «tienen que ajustarse a la normativa» y pidió paciencia a los agentes «que piden inmediatez» cuando, señaló, «hacen falta informes que den una seguridad jurídica al proceso». Para la regidora «implantar las mejoras de golpe es imposible» por lo que pidió paciencia a los agentes ya que, aseguró «nuestra intención es aprobarlas». Asimismo destacó que el diálogo con los sindicatos «es fluido y constante», que están trabajando conjuntamente con ellos y con otras áreas municipales afectadas y que ya se han aprobado, o se harán en breve, algunas de sus peticiones, como el concurso de traslados.

La regidora, durante el balance, anunció que su departamento adquirirá en los próximos meses 44 nuevos vehículos destinados a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. En este sentido destacó que en lo que va de legislatura se han gastado casi 4 millones de euros en la compra de 138 vehículos y que han renovado más de la mitad de su flota automovilística.