Empresarios de diversos sectores que operan en el Paseo Marítimo de Palma han reclamado ayudas directas y soluciones para los problemas que les están ocasionando las obras de remodelación. Tras una reunión en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) entre las patronales de restauración, hostelería, comercio, transportes, puertos deportivos, actividades marítimas y ocio nocturno, portavoces de estos sectores han denunciado los múltiples perjuicios ocasionados por la ejecución de las obras y han alertado del futuro cierre de muchos negocios en las próximas semanas y meses si persisten dichos problemas.

A día de hoy, estiman que cerca de un 30 % de las empresas ha parado su actividad y cerrado sus puertas, lo cual atribuyen no solo a las obras sino a un conjunto de condicionantes que debe contextualizarse también en esta época de temporada baja. Alfonso Robledo, presidente de Restauración-CAEB ha destacado la «unión» existente entre todos los sectores afectados, los cuales «solo queremos trabajar». «Hay preocupación porque no sabemos cómo va a estar la obra en mayo o junio», ha señalado para denunciar que a bares y restaurantes se les sigue cobrando la tasa de terrazas a día de hoy cuando no pueden ni siquiera montarlas. Lo mismo sucede con la tasa de basuras, «que no estamos generando porque no hay. Es una vergüenza».

«Sabemos que estas obras son necesarias pero hay que ayudar a estos empresarios económicamente sí o sí porque si no no van a aguantar dos años», ha aseverado Robledo. Parte importante de las quejas reside en el modo de inicio de las obras, explica, ya que «nos dijeron que habría cuatro fases por zonas, pero lo han empezado todo de golpe: todo el Paseo Marítimo está vallado. Y ahora hablan de poner unas lonas: eso es una prisión».

Por su parte, Manuel Jiménez, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo, ha señalado que «cada año se producen cierres, eso es inevitable, pero dentro de nada tenemos ya aquí la Semana Santa y esto no es preocupa mucho». Asimismo, ha expresado que la cuestión de la movilidad se resuelva cuanto antes y que el parking disuasorio ya esté operativo para cuando lleguen el próximo periodo de fiestas.

Asimismo, ha resaltado la «unanimidad» de los empresarios del Paseo Marítimo, quienes aunque se declaran partidarios de las obras, están padeciendo «unos efectos colaterales que no teníamos previstos». Desde las patronales reclaman una interlocución «sincera» con la Autoridad Portuaria y con el Ayuntamiento de Palma para tratar de explorar juntos vías de mejora para esta situación. «Queremos saber cuándo se van a parar las obras si es que se van a parar y cuándo va a estar operativo el parking disuasorio. Queremos que el Paseo esté abierto: después de la crisis del COVID los empresarios no van a aguantar esta situación», ha sentenciado.