Los empresarios de los locales del Paseo Marítimo de Palma han pedido este lunes al ayuntamiento la rebaja de impuestos y ayudas económicas directas por las pérdidas económicas que están sufriendo sus negocios a causa de las obras de esta zona de la ciudad, que durarán por lo menos dos años.

Patronales de restauración, comercio, hostelería, transportes, puertos deportivos y ocio nocturno se han reunido en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) para abordar los problemas relacionados con esta gran obra.

El presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo, ha expresado su preocupación porque no «saben cuándo van a morir» porque desconocen el desarrollo de las obras, ha criticado el vallado de zonas enteras sin posibilidad de acceder a los locales y que «a día de hoy» el ayuntamiento cobre el impuesto de las terrazas cuando están llenas de polvo y no se sienta nadie, o el de las basuras, cuando no están generando deshechos porque no hay clientes.

Robledo ha advertido que obras durarán como mínimo dos años y medio y que, aunque todos son partidarios de la reforma del Marítimo, es «necesario» aprobar ayudas económicas para que puedan aguantar los negocios, al igual que se hizo con ocasión de la pandemia de la covid-19.