La derecha conquista el poder en Palma y PP y Vox tendrán la mayoría absoluta

El ciclo de la izquierda acaba en Palma. Un sondeo del Instituto Balear de Estudios Sociales para Ultima Hora adelanta que la capital balear gira a la derecha el próximo mes de mayo. El resultado es claro y PP y Vox suman los 15 concejales que dan la Alcaldía de Palma. El PP logrará 9 asientos en Cort y, si se suman los 6 de Vox, Jaime Martínez, el candidato del PP, podría convertirse en el próximo alcalde de Palma con los votos de los concejales de Fulgencio Coll, ya candidato oficial de Vox.

Al otro lado del espectro político, la izquierda pierde el mando por la caída del PSIB, que se deja por el camino uno de sus nueve concejales. Podemos y Més mantienen los tres concejales cada uno de ellos, pero el partido morado cae en intención de voto y no se descarta que incluso pueda perder un concejal más.

La derecha suma

El resumen es que la derecha suma porque PP y Vox concentran el voto. Los ‘populares’ respiran y, con un 27,4 % de los votos, superan ampliamente el resultado de 2019. Pasan de 6 a 9 concejales y esa subida es clave en la victoria del bloque de derechas.

Lo mismo pasa con Vox, que se hace con 6 concejales frente a los 4 que tiene en estos momentos. Se consolida como tercera fuerza política y su tendencia es al alza, lo que puede acercarle a los resultados del PSIB. PP y Vox ganan cinco concejales entre los dos y cuatro de ellos proceden de Cs, que se extingue en el Ajuntament de Palma ya que no logra ni siquiera el 5 % de los votos para conseguir concejal.

Ciudadanos, al PP

Ni uno solo de los votos que pierde el partido naranja van al PSIB y vuelven de forma mayoritaria al PP, que, muy probablemente, es de donde salieron en su día. El PI tampoco consigue asiento en Cort, por lo que el bloque de derecha o centro derecha se reagrupa en los dos grandes partidos conservadores.

El PP logra su mejor resultado en años, por encima del resultado de 2015, mientras, en el otro lado de la balanza, Podemos sufre su mayor castigo. La lista que encabezará Lucía Muñoz logra el 8,4 % de los votos cuando en las elecciones de 2015, las primeras a las que se presentó esta formación, obtuvo un 14,8 % y cinco concejales en Palma. Eso significa que Podemos perderá casi el 50 % de los votos que logró en las primeras elecciones a las que se presentó, lo que además le coloca por detrás de Més en intención de voto. De todos los partidos de izquierdas, Més es el que mejor aguanta, con una previsión del 10,9 % de los votos, incluso un poco por encima del resultado de 2019, pero lejos del 15,7 % que logró en 2015 y que le reportó 5 concejales, solo uno menos que el PSIB.

Un dato interesante que refleja la encuesta es que la izquierda pierde por sí misma, no por el ascenso de la derecha. El bloque que forman PSIB, Podemos y Més suman el 42,1 % de los votos totales que les da el sondeo, cuando hace cuatro años sumaron el 47,4 %. En el bloque de la derecha, PP y Vox recogen el 44,1 % de los votos, exactamente el mismo porcentaje que conquistaron hace cuatro años PP, Vox y Cs. Es decir, la derecha no gana votos sino que la izquierda los pierde.

El sondeo no titubea a la hora de asignar una victoria clara a PP y Vox. Palma vira a la derecha y se aleja del gobierno tripartito que ha gobernado en los últimos ocho años, aunque esa victoria de la derecha enPalma puede no ser suficiente para garantizar un gobierno equivalente en la Comunitat. El sondeo publicado ayer apuntaba a una mayoría de izquierdas que, sin embargo, puede que no baste para formar gobierno. Palma no ayudará a la victoria de Francina Armengol, que tiene su baluarte en Menorca y en los municipios de la Part Forana.