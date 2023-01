Los embalses que abastecen de agua a Palma se recuperan ligeramente, pero tienen casi la mitad de agua que hace un año. Desde Emaya han informado que la reserva conjunta del Cúber y el Gorg Blau es del 46,16 %, mientras que hace un año era del 80 %. Por embalses, el Cúber se encuentra al 50,51 %; cabe destacar que ha subido 34 centímetros desde el día 16 de enero, cuando su porcentaje de llenado era del 47,4 %. Por su parte, el Gorg Blau está al 43,42 % de su capacidad; ha subido 28 centímetros en 10 días.

No obstante, desde Emaya han precisado que el volumen de agua acumulada irá aumentando en los próximos días, a medida que la nieve se vaya fundiendo. Sin embargo, las mismas fuentes han añadido que hay que tener en cuenta que se extraen 100 litros de agua por segundo, por lo que la recuperación se ve limitada.

Prealerta por sequía

El presidente de Emaya, Ramón Perpinyà, ha manifestado que «a pesar de la ligera subida de los embalses, Palma -y toda Mallorca- estamos en situación de prealerta por sequía». En este sentido, ha argumentado que «las precipitaciones no han sido, de momento, muy intensas. Las fuentes aportan muy poca agua y los acuíferos no se han recuperado. Por eso, hemos de recordar que tenemos que hacer un uso racional del agua y ahorrar siempre que podamos, aplicando hábitos como no dejar los grifos abiertos, así como poner la lavadora y el lavavajillas cuando estén bien llenos».