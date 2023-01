Son Busquets permanece congelado en el tiempo, después de dos décadas cerrado a cal y canto desde el año 2000. El antiguo cuartel está a la espera de que se formalice el traspaso de la propiedad del Ministerio de Defensa al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que a través del SEPES, la Entidad Estatal de Suelo, empezará a desarrollar las más de 800 viviendas públicas de alquiler previstas.

En estos veinte años de abandono, los árboles han crecido con profusión y el polvo se ha adueñado del interior de las naves que antes acogieron a los soldados del Regimiento de Artillería Mixto número 91 (RAMIX 91), la Policía Militar y el Grupo Regional de Sanidad. El tiempo ha pasado por sus 16 hangares de planta baja, a los que se suman otros 18 más pequeños, así como tres construcciones de más de dos alturas, que se corresponden con las antiguas viviendas para oficiales.

El razonable buen estado de conservación y su valor patrimonial han hecho que el Ajuntament de Palma haya propuesto al SEPES que se mantengan la mayoría de estas instalaciones para acoger allí los futuros servicios con los que contará este nuevo barrio, como guarderías, pequeños comercios o coworkings. Según Neus Truyol, regidora de Model de Ciutat, «visitamos Son Busquets antes de Navidad y está en buen estado. No ha habido gente allí instalada, no hay suciedad ni pintadas gracias a la vigilancia. Si ha entrado alguna persona, no ha habido consecuencias».

Valor

La regidora advirtió que «es el SEPES quien ejecuta los proyectos y, tras la visita de sus técnicos en diciembre, «valoraron muy positivamente mantener los elementos arquitectónicos o la vegetación existente». En su visita a Son Busquets, Cort entregó al SEPES «la información que tenemos tanto a nivel municipal como la información del proceso ciudadano que se hizo hace unos años en el que participaron Joves Arquitectes deMallorca (JAM), ARCA o el Col·legi Oficial d’Arquitectes deBalears (COAIB), «para que conozcan todos los antecedentes de la reivindicación social y municipal en relación a Son Busquets», dijo la regidora.

Mientras se lleva a cabo el traspaso, «se está buscando una fórmula administrativa lo más ágil posible para hacer el plan Especial de Reforma Interior (PERI) y aprobarlo cuanto antes», explicó Truyol, que añadió que esta nueva supermanzana tendrá «un tránsito muy limitado para garantizar un lugar más seguro, silencioso y menos contaminado».

Fuentes del SEPES, futuro titular del suelo, señalaron que «se tiene que dar una formalización del convenio» para que haya un nuevo propietario. Aunque aún no hay fecha, se espera que sea en breve. Esta entidad está llevando a cabo procesos similares con Defensa en Madrid o Valencia. Desde Model de Ciutat advirtieron que se mantendrá la vigilancia del recinto de 11.000 metros cuadrados, con el objetivo de que no haya intentos de okupación de las instalaciones mientras se redacta el proyecto y se inician las obras.