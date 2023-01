Palma volverá a celebrar la fiesta del Año Nuevo Chino y esta vez en la reformada calle Nuredduna, que acogerá para la ocasión una gran puerta china como símbolo de entrada a la diversidad cultural. Es la primera vez en España que una Comunidad tendrá un torii –este es el nombre tradicional de la puerta asiática– para festejar uno de los días más importantes para los chinos.

La fiesta será el domingo, 29 de enero, y durará todo el día. El tradicional evento se reanuda después de dos años de silencio y sin sacar a la calle el famoso dragón debido a la pandemia. La Asociación China de Balears (Achinib) lleva organizando este evento desde 2016 con el objetivo de dar a conocer la cultura popular de su país y reivindicar la multiculturalidad. Este año participan al menos 12 entidades de distintas nacionalidades.

La comunidad china representa casi el 10 % del total de las personas migrantes y más del 40 % de esta nacionalidad reside en Pere Garau. Por ello, «no es de extrañar que este barrio deba de presidir la festividad más esperada para nosotros y muy querida en Palma», apunta el presidente de Achinib, Fang Ji, quien recuerda que el Ajuntament de Palma reconoció esta celebración de interés público municipal.

Puerta china

Balears se convierte en la primera Comunidad en inaugurar una gran puerta de bienvenida, o torii, y se dejará expuesta en la calle Nuredduna, colindante con las Avenidas, durante un tiempo. Esta puerta simboliza la entrada al barrio y al Nuevo Año Chino – aunque oficialmente la Nochevieja es el día 22 pero en Palma se celebra el día 29–. Achinib estima varios miles de visitantes.

La asociación china ha podido cumplir con el deseo de tener una gran puerta gracias a una donación por parte de la Fundació La Caixa. «La primera idea era construir esta puerta de la forma más económica, es decir en China, pero como la donación es por parte de una entidad bancaria en Mallorca, hemos apostado por una empresa de construcción local, Poraxa, aunque el coste ha llegado casi a los 20.000 euros», confiesa Fang Ji.

La última vez que esta asociación china organizó la fiesta del Año Nuevo fue en 2019, y recuerda su presidente que «fue todo un éxito y tuvo una gran acogida». Ahora, «nos gustaría crear un ambiente multicultural, por eso hacemos un llamamiento a todas las asociaciones y entidades posibles a fin de que puedan colaborar con nosotros», insiste Fang Ji.

Actividades

La agenda para el día 29 es muy completa, desde conciertos de grupos de música, estands gastronómicos hasta actividades infantiles. También se celebrarán los dos tradicionales bailes populares de la cultura asiática: el baile del dragón y el baile del león.

Por otra parte, desde Achinib anuncian que 50 comercios de Pere Garau ofrecerán durante dos semanas diferentes promociones especiales para productos, artículos y menús en restaurantes asiáticos del barrio.

«Para nosotros, no ha sido fácil organizar algo así. Somos una asociación joven y llevamos desde 2016 luchando por desarrollar este tipo de fiesta diversa y sobre todo local porque sin los residentes mallorquines no hubiésemos llegado a celebrar el Año Chino. Como asociación, hemos conseguido cosas que no se han hecho en otras comunidades autónomas», comparte el presidente de Achinib.

El diseño para promocionar el logo de este año ha ido a cargo de la marca Melicotó, mientras que el chef Andreu Genestra será el embajador del Año Nuevo. Otras entidades como Distribuidora Rotger, Pimem o Fundació Monti-Sion Solidària, así como vecinos de Pere Garau, han mostrado su apoyo y participación en esta gran ceremonia. El Ajuntament de Palma respalda la fiesta y será la institución que inaugurará la gran puerta china enNuredduna.