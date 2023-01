A partir de mañana empieza la retirada gradual de plazas de aparcamientos con motivo de las obras de remodelación del Passeig Marítim. En total serán 1.000 los parkings eliminados pero se pondrán en marcha otras 1.100 plazas para coches en otras zonas para que no haya grandes molestias entre los conductores. Desde esta semana ya estaban visibles los carteles de ‘Prohibido aparcar’ en la zona.

Mañana mismo se pone en marcha el aparcamiento alternativo de la calle Federico García Loca, con espacio para 130 vehículos. Un solar «que antes era un parking pero luego se cerró. Ya está señalizado e iluminado, a punto para ser utilizado», explicó Manuel Jiménez, presidente de la Asociación de Empresarios y Vecinos del Passeig Marítim.

«Se quitarán plazas pero se harán más a medida que evolucionen las obras», añadió Jiménez. La gran esperanza es el solar del depósito de CLH, a la altura de Portopí, que empezará a funcionar en el primer trimestre de este año. Junto con el solar de la calle Federico García Lorca tendrán una capacidad para 950 vehículos en total.

Después de los trabajos de acondicionamiento, el solar de CLH, con 30.000 metros cuadrados, se convertirá de manera definitiva en un aparcamiento disuasorio, tal y como está previsto en el nuevo Plan General. Para ello se tendrá que llevar a cabo la habilitación de la red de recogida de aguas, instalar iluminación y pavimentar, entre otros trabajos, mientras que se mantendrá el arbolado existente.

Un aspecto muy importante de este espacio es que estará conectado con la línea 1 de la EMT. El Ajuntament de Palma reforzará sus frecuencias y permitirá que haya una mejor conexión entre esta zona y el centro de la ciudad. El objetivo es que los usuarios dejen allí sus vehículos y luego hagan uso del transporte público para desplazarse a su destino, evitando la saturación de coches en la ciudad.

Bolsas

Por parte de la Autoritat Portuària de Balears (APB) se abre al público el estacionamiento del muelle de Golondrinas, con capacidad para 80 vehículos. También en el primer trimestre de este año se mantendrán las bolsas de aparcamiento en la mediana del Passeig Marítim, mientras se habilita el parking disuasorio del solar de CLH. Estas bolsas de estacionamientos están situadas a la altura de la plaza Mediterráneo (en un parking privado), la Marina Port de Mallorca, el Auditòrium y s’Aigo Dolça.

Precisamente esta última instalación está ahora mismo en construcción y se prevé que esté finalizada a principios del año que viene. Cuenta con 117 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas, lo que repercutirá en el desahogo de vehículos en la zona. Según la presidenta de la Associació de Veïns de El Terreno, Teresa Alonso, «esta eliminación de plazas no nos afectará mucho pero creemos que habrá más dificultades en la circulación por el desvío del tráfico a la calle Joan Miró».

Pese a que son colindantes, «Passeig Marítim es en realidad otro barrio. Y este es uno de los principales problemas porque sufrimos una falta de accesos a esta zona tras acometerse la barbaridad urbanística que cerró el contacto de El Terreno con el mar». Alonso espera que se ejecuten los accesos que mejorarán la conexión con el Passeig Marítim.

Por su parte, Jiménez admitió que «estamos muy ilusionados y con mucha esperanza. Es difícil conseguir la unanimidad y hay gente que quiere aparcar en la puerta, pero no se puede tener todo». Y destacó que «los empresarios están a muerte con el proyecto» aunque «nos preocupan las molestias y poder seguir abiertos durante todas las obras». El presidente de la asociación dejó claro que «lo que no puede ser es que el Passeig Marítim siga siendo una autovía con tres carriles por cada sentido». Jiménez añadió que «el proyecto está bastante adelantado y nuestra esperanza es que no sea una obra que se eternice en el tiempo». La fecha prevista para que el nuevo Passeig Marítim comience a andar será finales de 2024. Mientras tanto, habrá que armarse de paciencia hasta que esté listo el proyecto que revolucionará la zona.