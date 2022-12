Progreso en Verde denuncia «continuas negligencias» en el centro municipal de Son Reus que «le cuestan la vida a muchos animales». Habla de robos de animales, malas praxis en las operaciones, pésimo control en el registro de los animales y nula vigilancia» en las instalaciones de la perrera de Palma. «Para el regidor de Bienestar Animal, Ramón Perpinyà, es uno de los mejores centros de todo el país. Para Progreso en Verde el calificativo ideal sería: el centro municipal de los horrores», dice el portavoz de Progreso en Verde, Guillem Amengual.

Progreso en Verde lamenta la «nula implicación del ayuntamiento palmesano con el bienestar y la protección animal». «Son muchas las quejas que ha recogido el partido animalista en los últimos tiempos sobre el pésimo funcionamiento del centro municipal y las lamentables actuaciones de sus responsables. El último episodio ocurrido en Son Reus (el robo de siete perros recientemente incautados en Son Banya) dejó en evidencia la nula seguridad del centro municipal», añade.

Amengual se pregunta: «¿Cómo es posible que desaparezcan animales sin que nadie se de cuenta? ¿Dónde está la vigilancia? ¿Qué más tiene que pasar para que dimitan los responsables del centro municipal tras tantos casos de negligencia? ¿Por qué nunca se habla de bienestar animal en el Ajuntament de Palma?».

El presidente de Progreso en Verde recuerda que «son muchos los casos de graves imprudencias del centro municipal». «El robo de animales es continuo y nunca se han puesto medidas para que no vuelva a suceder. Hay perros que se escapan de sus jaulas y provocan la muerte de otros, operaciones de animales que acaban incomprensiblemente con la muerte de éstos, errores en el registro de animales que provoca que animales (incluso con chip) no puedan ser rescatados por sus propietarios, protocolos ineficaces que hacen que no haya suficientes voluntarios para sacar a los perros de sus jaulas, días festivos sin atención para los animales y autoritarismo del director del centro municipal», añade.

Progreso en Verde agradece la labor de los voluntarios y voluntarias del centro municipal que «ponen todos sus esfuerzos en dar una segunda oportunidad a los animales que entran el Son Reus». «Su labor es imprescindible para los animales y merecen todo el apoyo de las instituciones», declara Amengual. El partido animalista califica la regiduría de Bienestar Animal como «regiduría fantasma»

«No se han presentado propuestas en el Ajuntament de Palma para mejorar el bienestar de los animales, ni se han modificado ordenanzas para protegerlos. Ni en los momentos más graves de este verano en que varios caballos de las galeras se han desplomado por diferentes causas, el regidor del área de Bienestar Animal se ha preocupado lo más mínimo por ellos. Es lamentable», finaliza Amengual.