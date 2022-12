La Asociación Balear del Árbol (ABA), carga contra la Autoritat Portuària de Baleares por la «tala masiva» de árboles en las obras del Paseo Marítimo de Palma. «Desde nuestro punto de vista es una bestialidad que unas obras de ese calibre traten el arbolado como si no fuera algo importante. Pensar que se puede sustituir como si fuera una farola me parece grave», dice Toni Calafell, cofundador de ABA.

Recuerda que la asociación siempre intenta mantener una «posición constructiva». «Estamos abiertos a consultas, siempre ponemos a disposición de las administraciones a nuestros expertos y creo que cuando se tiene que hacer una obra de esta magnitud se nos tendría que tener en cuenta», critica.

Reprocha al Ajuntament de Palma, que aún no siendo el promotor de la obra, no informara de la tala en la última Mesa del Árbol que se reúne cada tres meses para informar de este tipo de intervenciones. «Lo mismo ocurrió con el Psiquiátrico donde se ha hecho otra aberración, es escandaloso», dice Calafell. «No podemos entender que no se tenga en cuenta el árbol ni siquiera en el contexto del cambio climático que vivimos, ni las propuestas de la Unión Europea. Se hacen esas cosas sin ningún tipo de sensibilidad», añade.

Reclama que las obras no se planteen desde la única perspectiva del urbanismo en cuanto a cemento se refiere. «Las obras públicas no se deberían emprender o plantear desde el cemento sin tener en cuenta otras perspectivas. Hay que priorizar la parte verde, tener en cuenta la opinión de la gente que sabe y vela por el patrimonio verde», dice el arboricultor.

ABA es una asociación sin ánimo de lucro fundada hace 12 años y que actualmente cuenta con unos 120 asociados. «Siempre estamos abiertos a que nos consulten y asesorar para evitar que se produzcan barbaridades, pero no damos a basto para denunciar cuando se llevan a cabo. Nos enteramos a través de terceros en la mayoría de casos. Ahora analizaremos toda la información del proyecto y reuniremos a la junta para ver cómo afrontamos el caso de la tala del Paseo Marítimo. Si es necesaria la intervención de servicios jurídicos probablemente pediremos la colaboración de alguna otra entidad como el GOB. No podemos seguir cayendo en el mismo error tiene que haber un punto de inflexión», reclama Toni Calafell.

Cabe recordar que la Autoritat Portuària de Baleares defiende la «tala selectiva» de algunos árboles por necesidades derivadas del proyecto de reforma del Paseo Marítimo. Asegura que una vez concluyan las obras, la zona contará con más árboles de los que tenía hasta ahora. Concretamente asegura que «el paseo contará con 1.820 árboles nuevos, 512 palmeras, 69 ejemplares trasplantados y 20 nuevas especies».