Más de un centenar de agentes de la Policía Local se han concentrado en las escaleras del cuartel de San Fernando para exigir al equipo de gobierno del Ajuntament de Palma que cumpla su promesa de mejoras laborales y económicas y para que ponga en marcha un concurso de traslados. En este sentido han acusado al alcalde, José Hila, y a la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, de haberles «engañado».

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SPPME han convocado a los agentes fuera de servicio a las diez de la mañana para escenificar su descontento por la falta de compromiso del Pacte para arreglar su situación que, han asegurado, «está pendiente de resolver desde hace ocho años».

Concretamente los sindicatos convocantes exigen al Consistorio que pongan en marcha el prometido plan de ordenación del cuerpo que tiene que organizar sus condiciones laborales. También que apliquen los índices correctores para cobrar los suplementos por servicios nocturnos y en festivo «de forma inmediata» y que convoquen el citado concurso de traslados.

Cabe destacar que la mayoría de los policías concentrados, que llegaron a cantar «Hila dimisión», han llevado en el pecho una pegatina con el lema «#libertadrafapuigrós», por un compañero encarcelado, a su juicio injustamente, por el ex juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán dentro del caso de la ex regidora Sonia Vivas.

Los representantes sindicales han reiterado que la protesta responde al incumplimiento de las promesas realizadas por el Ajuntament y recordaron que han mantuvieron una reunión con el propio Hila el pasado mes de noviembre y que, «aparte de promesas y buenas palabras», no han conseguido nada.

Por su parte, el portavoz de CSIF, Agustín Sánchez, también ha criticado al regidor de Funció Publica, Adrián García, quien, en una reunión sobre el comentado plan de ordenación, aseguró que «no se hacía cargo de los compromisos de otras áreas». Asimismo ha lamentado que, según su percepción, «las mejoras que pedimos no llegarán durante esta legislatura». Por su parte, la regidora Adrover, ha dicho que el Pacte apoya las mejoras demandadas pero ha remarcado que «se trata de un proceso largo, que tenemos que hacer por fases, y requiere tiempo».