Cort vuelve a aprobar un pago extraordinario a CI Postal

El equipo de gobierno del Ajuntament de Palma aprobará en el próximo pleno un nuevo reconocimiento de deuda por un importe de 92.578 euros a CI Postal, encargada de notificar las multas municipales. Esta empresa está siendo investigada por no entregar las sanciones y provocar que los afectados las hayan recibido con recargos, en algunos casos de cientos de euros. Este reconocimiento de deuda es el segundo pago extraordinario que aprobará el Pacte a la empresa ya que, durante el pasado mes, ya se ratificó una operación similar por valor de 95.000 euros.

El regidor de Hisenda, Adrián García, justificó el movimiento argumentando que Cort ha multiplicado por tres las multas de tráfico desde que se instalaron los nueve radares en el municipio y se han incrementado también las sanciones por circular en zona Acire sin autorización.

Este aumento de la carga de trabajo hace que el presupuesto asignado a CI Postal para este año, unos 900.000 euros, no haya bastado para cubrir el servicio. Concretamente, el nuevo reconocimiento de deuda de casi 100.000 euros corresponde a la factura de mes de septiembre. Cabe recordar que el contrato con la empresa expiraba, justamente, en septiembre, pero el Ajuntament, dado que aun no tenía redactado el nuevo pliego de condiciones y para evitar «el caos» que se produciría en el departamento de multas si estas no se reparten, decidió prorrogarlo seis meses más, hasta marzo del año que viene.

El propio regidor de Hisenda reconoció en la Comissió d’Economia que en los próximos meses seguirán presentando nuevos reconocimientos de deudas a favor de la notificadora ya que no se dispone de crédito autorizado para pagar las facturas que está enviando. Asimismo, fuentes municipales recordaron que no pueden dejar de pagar un servicio que se está realizando, que el nuevo pliego doblará la cantidad asignada y que han resuelto un expediente contra la empresa de 3.000 euros por no entregar las notificaciones y que está abierto otro, que será más elevado, por los retrasos en la entrega.