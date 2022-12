Ahora que llega la época estrella de resfriados y gripes (entre otras patologías) entre niños escasean los pediatras en el entro de salud de El Coll d'en Rabassa. El centro de salud no cuenta con servicio de pediatría algunas tardes, por lo que los 1.593 niños menores de 16 años censados en la barriada, más los 1.289 derivados de El Molinar, han de acudir al centro de salud de Escola Graduada, a una hora andando (5 kilómetros) y entre 30 y 40 minutos en transporte público.

La mejor opción para el traslado es el vehículo privado, que, aún así, también tiene inconveniente: la falta de aparcamiento y parkings del centro, complicando verdaderamente una ruta a la que se recurre en momentos de urgencia o malestar de los niños. Fue el caso de Nerea Ubiria, vecina de El Coll: «Un día me tuve que llevar a la niña con 40º de fiebre en bus», tras cerca de media hora esperando en la parada. Ubiria salía del centro con su hija de un año. «Le salieron unos sarpullidos anoche, pero no vine porque sabía que no habría pediatra, así que he esperado a esta mañana». Asidua al servicio de pediatría del PAC, conoce de primera mano la falta de sanitarios: «Si vienes por la mañana de urgencia a veces te atiende un pediatra. Pero si son más de las 14h, te derivan al PAC de Escola Graduada o directamente a Son Llàtzer», sentenciaba.

Cecilia Amengual es otra de las afectadas. Madre de un niño de 18 meses le han cambiado de enfermera cuatro veces y ha pasado por dos pediatras. Pocos horarios de tarde y en verano por la tarde directamente no hay. Durante la época veraniega le derivaron a Escola Graduada y, aunque fue en coche, destaca que «no hay forma de aparcar». Además ella es de El Molinar, con un consultorio de funciones reducidas, y la derivan a El Coll y ahora la derivan a Escola Graduada.

Nerea Ubiria, vecina de El Coll. Foto: Marina J. Ramos.

Debido a la afluencia, este último ve colapsado su servicio de pediatría, hasta tal punto que en ocasiones llegan a atender médicos de urgencias. Son los propios pediatras quienes están animando a los pacientes afectados a interponer quejas en el IbSalut. Sin embargo, entre los usuarios que salían del PAC también los había satisfechos con el servicio, como Lidia Méndez, madre de Iria, de tres meses. Ha sido la primera vez que ha acudido al PAC de urgencia. Aunque no había citas disponibles por la mañana, le han dado una esta misma tarde. A pesar de la falta de personal de pediatría que acusan muchos usuarios, la mayoría resaltan la profesionalidad de los sanitarios que allí trabajan. Desde el IbSalut explican que por lo general hay asignados tres pediatras de guardia para hacer turnos de tarde, pero, se da la coincidencia de que los tres se encuentran actualmente de baja. Para hacer las suplencias se ha desplazado a un pediatra de Escola Graduada al PAC del Coll, pero los días que no está de tarde se acaba derivando a los pacientes al centro de salud de Escola Graduada.

La Asociación de Vecinos de Ses Cases Noves lleva años recogiendo el malestar de los ciudadanos: «El centro de salud está hecho un desastre», resume Juana Ruiz, su presidenta, quien destaca las goteras, el mal estado de la instalación eléctrica y lo pequeño que se queda el PAC para todos los habitantes que abarca: los alrededor de 12.000 vecinos del Coll y los ocho mil de las zonas de la Gruta y el Molinar, que cuentan con un consultorio de servicios muy básicos y que suelen acudir al Centro de Salud del Coll. «Hay consultas que se tienen que compartir porque se ha quedado pequeño», expone Ruiz.