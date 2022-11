Neus Truyol será la candidata de MÉS-Estimam Palma al Ayuntamiento de Palma de cara a las elecciones municipales de 2023. Según ha informado la formación política en una nota de prensa tras presentar la lista electoral para los comicios, Truyol y Miquel Àngel Contreras, actual coordinador del área de Cultura de Cort, encabezarán la candidatura. MÉS ha subrayado que se trata de una lista «abierta, diversa y plural, que algutina diferentes sensibilidades de la izquierda transformadora de la ciudad, donde una de cada cinco personas serán independientes, siguiendo así con el espíritu de la plataforma Estimam Palma».

La lista fue aprobada en la asamblea de MÉS per Palma celebrada este martes en el bar-café La Tertúlia por un 90,1%. «La candidatura la conforma gente muy diversa», ha explicado Neus Truyol, mientras ha añadido: «Personas de diferentes orígenes, implicadas en la mejora de nuestra ciudad tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones y que representa la pluralidad y diversidad de Palma». En palabras de Truyol, «esta lista es un equipo para hacer frente con eficiencia e ilusión a todos los retos que tenemos por delante en esta ciudad».

El primer reto para MÉS es el cambio de modelo económico, «para decrecer turísticamente y potenciar otros sectores económicos como la cultura, las energías renovables que mejoren la vida de las personas y cuide el medio ambiente». El segundo reto es el de la justicia social, «especialmente el acceso a la vivienda pero también los de los derechos de las mujeres y los derechos Lgtbi+». El tercer reto es el de la lucha contra el cambio climático, «con políticas valientes para proteger el territorio y el medio ambiente que pongan en el centro la sostenibilidad» y el cuarto reto, el de reforzar los servicios públicos y la participación social, «porque es muy importante poder contar con personas que están implicadas en las luchas desde las organizaciones sociales y tejer alianzas desde la colaboración y el respeto mutuo».

Además, MÉS per Palma dará la oportunidad a que personas que no son afiliadas al partido pero comparten los principios ideológicos puedan sumarse «y formar parte del proyecto transformador que tenemos en marcha en nuestra ciudad». De hecho, el partido ha destacado que una de cada cinco personas serán independientes, las cuales se irán sumando a la lista de MÉS próximamente, siguiendo con el espíritu de la plataforma Estimam Palma «como espacio aglutinador de la izquierda transformadora de la ciudad». También el coordinador de MÉS per Palma y número 2 de la lista, Miquel Àngel Contreras, ha destacado que la lista cuenta también con personas destacadas «por su experiencia y solvencia demostrada en la gestión en las instituciones».

Entre varios perfiles, algunos más destacados son relevantes «por haber formado parte o estar vinculados a diferentes ámbitos como el medio ambiente, la cultura, la lengua y el patrimonio, los movimientos vecinales, los feminismos o el movimiento LGTBI, la educación, la defensa de los derechos laborales o de los derechos humanos», ha explicado Contreras. Así, en el tercer lugar MÉS contará con Kika Coll Borràs, directora insular de Patrimonio en el Consell de Mallorca. El cuarto puesto será ocupado por Miquel Àngel Barceló, actual coordinador del Distrito Norte, y el quinto puesto será para Xisca Mir Socías, actual gerente del Sitibsa, dentro de la Conselleria de Medio Ambiente.