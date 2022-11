En el reto de descarbonización de las flotas de vehículos de limpieza y residuos, Renault Trucks se ha marcado como objetivo dejar de fabricar vehiculos con combustibles fósiles para 2040. Bruno Blin, vicepresidente del Grupo Volvo y de Renault Trucks, habló ayer en Palma, durante las jornadas ANEPMA, de los nuevos retos de la fabricación de vehículos.

¿Por qué su compañía apuesta por los camiones eléctricos?

—Renault Trucks apuesta por la energía eléctrica porque es la más eficiente que vemos ahora y la más neutra en la emisión de CO2.

¿El camión eléctrico es el futuro o ya está en el presente?

—Ahora mismo es una realidad. Es la energía del presente. Tenemos una fábrica en Francia que fabrica vehículos en serie y ya están en las carreteras 300 de nuestros vehículos Renault Truck E-Tech, que es 100 por cien eléctrico. En la actualidad ya se han ahorrado 2.000 toneladas de CO2.

¿Ya se han llevado a cabo ventas de este vehículo en España?

—Este modelo es una realidad pero solo es el principio. Tenemos mucha demanda del sector del medio ambiente. En España sobre todo se destinan a la recogida de basuras. Tenemos vehículos en diferentes ciudades españolas pero aún no han llegado a Palma. Es un vehículo libre de CO2, sin ruido. Y para los ciudadanos esto es un lujo, muy agradable. En realidad tienen el mismo coste de uso que un vehículo diesel pero no el mismo precio. Solo que tiene muchísimas más ventajas.

¿Cuándo costará lo mismo un vehículo eléctrico que uno diesel?

—No es seguro que un día estén al mismo precio porque no es el servicio que prestamos. No es una cuestión de precio de venta, sino de precio por kilómetro. Es un camión 100 por cien libre de CO2. Entregamos más valor en un entorno en el que se aspira a un medio ambiente limpio, porque hay muchos servicios que añadimos en este vehículo eléctrico. Pero no nos preocupa porque no son los mismos productos. Una zanahoria ecológica no tiene el mismo precio que una zanahoria de toda la vida.

¿Qué planes tiene su empresa para el futuro?

—Como empresa hemos decidido que en 2040 entregaremos todos nuestros vehículos libres de CO2 y dejaremos de vender vehículos de combustible fósil. La idea es que para 2050 las flotas estén libres de CO2, que sean eléctricos o de hidrógeno.

¿Estarán estos vehículos circulando por Palma?

—Lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es que pidan a las autoridades que pongan en marcha la renovación de las flotas para tener vehículos 100 por cien eléctricos y sin ruido. Es una forma de contribuir a la bajada de las temperaturas del planeta.