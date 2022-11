Los vecinos de Camp Redó rompen con Hila: se sienten «abandonados» por Cort

La asociación de vecinos de Camp Redó no acudirá a la reunión a la que les ha convocado el alcalde de Palma, José Hila, el próximo martes, día 22 de noviembre, ya que «durante ocho años los socialistas han hecho caso omiso de las reivindicaciones que hemos hecho en cada pleno municipal», aseguran en un comunicado. De esta forma los representantes vecinales anuncian un «plantón» al alcalde provocado, según sus propias palabras, «a que la reunión está motivada por la cercanía de las elecciones» y prevén que, durante el encuentro, «solo harán promesas que luego no cumplirán, igual que hicieron en 2015 y 2019».

Los vecinos, asimismo, aseguran sentirse «abandonados» a pesar de sus continuas denuncias y señalan que el actual Pacte de izquierdas, que lleva gobernando en Cort desde hace ocho años «ningunea a los ciudadanos y no pisan la calle, aunque luego se cuelgan la medalla de ser el partido del pueblo», aseguran. La asociación niega el argumento esgrimido por el alcalde en el debate del Estado de la Ciudad, cuando aseguró que Palma necesita un tejido vecinal fuerte que recuerde a los gobiernos en que se equivocan. «Es mentira, no escuchan y no hacen nada y, mientras, el barrio se degrada».

Los afectados se quejan de que ya expresaron su negativa al proyecto para peatonalizar la calle Cotlliure y que les ignoraron. «Que nos quiten el incivismo primero y luego ya hablaremos de ejes peatonales», apuntan. También denuncian, «con dureza», el cierre del mercado de Camp Redó y la falta de efectivos policiales en la zona, «ni están ni se les espera». El abandono, comentan, «es total» y se refieren a la suciedad, a los contenedores llenos de basura y a la degradación de los parques, «a los que acuden personas a drogarse».