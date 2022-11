La organización Progreso en Verde ha denunciado este miércoles un nuevo «tropiezo» de un caballo de galeras que se ha desplomado en Palma. Según informan a través de una nota pública, este pasado martes un caballo se desplomó en la calle Conquistador, en el centro de la capital balear, y agentes de la Policía Local, Policía Montada y Policía Nacional se personaron en el lugar de los hechos.

Según afirma Progreso en Verde, citando a la Policía de Palma, el caballo se retiró del servicio hasta resolver los motivos que causaron su desplome y asegurar su bienestar.

Desde Progreso en Verde lamentan que «este hecho no es un caso aislado». Asimismo solicitan que el caballo pase un exhaustivo control veterinario con analítica de sangre incluida, ya que expertos en equinos, tras visualizar las imágenes, alertaron de las malas condiciones del animal. «Siguen cayendo caballos desplomados sin qué desde el Ajuntament de Palma se actúe con la dureza que se requiere. ¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas para acabar con la explotación de los caballos?», esgrimen los activistas.

Según esta organización, la imagen que está dando Palma en relación a la protección animal deja mucho que desear y son muchos los turistas que no quieren volver a la ciudad tras presenciar el servicio municipal de transporte de galeras a caballo. «Tenemos una regiduría de Benestar Animal que no se interesa lo más mínimo por los animales y que no se pronuncia nunca sobre los sucesos de los caballos de las galeras, vergonzoso» declara Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.