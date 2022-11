El recuerdo de Aurora Picornell y las Roges del Molinar se apodera del Mur de la Memòria

Más de 32.000 personas se han pasado estos días por el cementerio de Palma para homenajear a los difuntos. Una cifra récord que también se reflejó en el concurrido homenaje de Memòria de Mallorca a las víctimas del franquismo. Un acto más multitudinario que en años anteriores y también más emotivo teniendo en cuenta el reciente hallazgo de Aurora Picornell y los posibles restos de las Roges del Molinar, aún sin identificar. Allí se personaron en primera fila familiares de estas víctimas recién halladas en la fosa de Son Coletes (Porreres), entre ellos la familia de Aurora Picornell. «Era un tema tabú en casa», señaló Miguel Tortella, sobrino nieto de Aurora Picornell, que no pudo evitar mostrar la «satisfacción de toda la familia cuando se hallaron los restos de Aurora».

Tortella agradeció la «inestimable labor de Maria Antònia Oliver», presidenta de Memòria de Mallorca, y de «todos los historiadores» que están investigando estos hechos. Y señaló que los familiares aún no saben cual será el destino final de Aurora Picornell cuando reciban sus restos: «Aún lo estamos hablando». Pendientes de la decisión de la familia está el Govern balear para dar sepultura a los restos de Aurora Picornell. Así, Juan Pedro Yllanes, vicepresidente de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, señaló que «hablaremos con los familiares, buscaremos el mejor momento. Nos gustaría poder hacerlo alrededor del 5 de enero, aniversario de su asesinato. Pero será la familia quien decida cuando se llevará a cabo el retorno de los restos».

Yllanes advirtió que el hallazgo de las Roges des Molinar es «una demostración de que funcionan las políticas de memoria democrática y significan un impulso muy importante para que nuestras políticas democráticas, que no le gustan a lo partidos que no son demócratas. Lo que buscamos es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de que hechos como este, que nos llevan aquí al Mur de la Memòria a todos aquellos que fueron asesinados sencillamente por el hecho de ser demócratas».

Entre el público, en el que había una nutrida representación política, entre ellos el alcalde de Palma, José Hila, la regidora Model de Ciutat, Neus Truyol, el regidor de Teniente de alcalde de Justicia Social, Feminismes i LGTBIQ+, Alberto Jarabo, o Antoni Noguera, edil de Cultura i Benestar Social, entre otros miembros de PSIB, Podemos y Més.