Tras dos años en blanco, los Castellers de Mallorca regresan este próximo sábado al centro de Palma para celebrar su XXII Diada con la clara intención de sumar nuevas estructuras al 3de6, un castell que los de la camisa color burdeos lograron cosechar el pasado fin de semana por primera vez en la presente temporada. Fue en su actuación en Manacor, con motivo de la XXIII Diada de los Al·lots de Llevant, y es de hecho el primer castell completo de los castellers palmesanos tras los tiempos de la covid, sin contar varios pilars de quatre realizados en algunas de sus salidas.

Efectivamente han sido momentos delicados para esta organización presente desde hace años en el tejido cívico y asociativo de Ciutat, a juzgar por las palabras de sus dirigentes. «Después de la pandemia hemos reanudado la actividad con menos efectivos de los deseados, canalla totalmente nueva, buena parte de los castellers actuales nunca habían hecho castells, pero gracias a ellos y a los que han retomado la actividad hemos podido seguir adelante» explica Enric de la Calle, cap de colla de los Castellers de Mallorca.

«Seguramente no hemos sabido o no hemos tenido el feeling necesario para volver a enganchar a muchos castellers que no han regresado. Estoy seguro de que esto lo podemos mejorar y terminar la temporada de la mejor manera posible. Es evidente que vamos muy justitos, pero después del primer castell de sis de la temporada conseguido en Manacor, las sensaciones son positivas para mejorar y poder hacer algo más en nuestro día» sentencia el hombre al frente de la dirección técnica de su grupo.

Mayol, en una imagen de hace algunos años. Foto: Facebook.

Por su parte, la presidenta de la entidad y máxima responsable del ámbito puramente organizativo y logístico de la jornada, Xisca Mayol, afirma que «esperamos que este año la Diada salga igual de bien que las que hicimos antes de la pandemia. Se está haciendo mucho trabajo para que sea así. Esperamos ver a muchos palmesanos en la plaza y que todo el mundo lo disfrute y se impregnen del espíritu casteller. Nuestro lema es sempre amunt (siempre arriba, en castellano)».

Cartel promocional de la 'diada castellera' que se celebrará en Palma. Foto: A.A.

Los actos 'tomarán' el centro de Palma este sábado 29 de octubre, empezando con una cercavila que parte de la plaza de España sobre les 17.00 horas amenizado por los conjuntos musicales de gralles i tabals de Castellers de Mallorca y Al·lots de Llevant, las colles mallorquinas con 25 años de trayectoria a sus espaldas. El pasacalles finaliza en la plaza de Cort de Palma, donde los castells empezarán a dejarse ver a partir de las 18.00 horas. Al término de los mismos, comienza la fiesta con Tambors per a la Pau con una batucada que se dirigirá hasta ses Voltes, donde los castellers mallorquines cenarán y disfrutarán de una ballada tradicional a cargo de Es Raiguer.