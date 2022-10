En la mañana de este lunes ha amanecido con pintadas la fachada de la Sala Luna, en la Plaza del Vapor. Los lemas no dejaban lugar a dudas: 'cerdos', 'respecto' y 'wc portátil'. Desde la Associació Barri Cívic Santa Catalina señalaron que «entendemos en enfado pero no respetamos las formas».

Fuentes de la entidad han señalado que no han sido miembros de la asociación, pero consideran que «debe ser alguien de es Joquet. No consideramos que la solución sea poner un baño portátil. Creemos que el hecho de que los clientes de la discoteca hagan sus necesidades en la calle estará relacionado con el número de baños que tiene la sala en relación con el número de clientes. Igual tiene más aforo del que se le permite. No nos parece que sea una demanda vecinal adecuada poner un wc portátil en la plaza. Solo faltaría».

Així s'han trobat aquest matí els veïns del Jonquet la paret de la discoteca Luna a la plaça Vapor. pic.twitter.com/5jIzhW302W — Associació Veïns Barri Cívic de Santa Catalina (@VeinsBarri) October 24, 2022

Los residentes llevan meses denunciando el incivismo y los estragos del ocio nocturno en es Jonquet y, en concreto, en la plaza del Vapor, donde se reúnen centenares de personas por la noche. «Hay numerosos grupos de personas que transitan por el barrio toda la noche. Orinan, hacen cualquier otra cosa, sexo, cagan, se meten rayas... Y todo esto lo van grabando los vecinos. Hay zonas donde muchos van a orinar y todo el barrio huele a pis», señalan desde Barri Cívic Santa Catalina. Desde la asociación señalan que «hay vecinos que deciden por su cuenta sacar la manguera y tiran cubos de aguas cuando se levantan por la mañana por culpa de los orines. No es agradable salir allí».