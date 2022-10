Furor y colas kilométricas para la segunda tanda de los vales de PalmaActiva

Juguetes envueltos para regalar el día de Reyes, ropa deportiva, maletas que caben en la cabina de un vuelo low cost, libros y cómics a capricho... Las tiendas de Palma han vuelto a llenarse horas antes del pistoletazo de salida de la nueva tanda de bonos descuento de PalmaActiva. Los clientes esperaban, en algunos casos desde mediodía de este jueves, a la apertura del nuevo plazo, que se ha llevado a cabo a las cuatro de la tarde. En la tienda Maricastaña, una clienta había llegado a las dos de la tarde para coger la vez. Las tiendas ya han cogido experiencia en estas lides y ya reparten números para que no haya problemas con los turnos. «No sabía que volvía a haber bonos de descuento y me había probado ropa esta mañana. Al enterarme, he decidido esperar», cuenta María del Mar.

La tienda ubicada en la calle Ample de la Mercè estaba atestada de compradoras. Las que llegaban a las cuatro y diez de la tarde aún confiaban en conseguir alguno de los 117 vales que se han repartido para cada establecimiento. «Trabajo en un herbolario que también participa en la campaña de los bonos. He podido escaparme para ir a comprar algo de ropa», cuenta Antonia Llabrés, que confiesa que «para las tiendas es un día horroroso, en el sentido de que tenemos una avalancha de gente. Pero esta campaña es genial para poder hacer caja y hacer frente a las grandes superficies, que nos comen». Univers del Cómic. Foto: P.BOTA Noticias relacionadas Nueva fecha para otros 32.055 vales de descuento de PalmaActiva En la calle Sindicat, varias tiendas también notaban el incremento de clientela, ya sea en la zapatería Neus Palou o en Katrin, dedicada a la venta de maletas y bolsos. La media de espera en esta última tienda es de media hora larga. Los ciudadanos cuentan que en alguna tienda de deportes la cola llega a dar la vuelta a la esquina, mientras que en la juguetería La Industrial «ya estamos envolviendo los regalos para los próximos Reyes». La gente se agolpa en la calle, confiando en poder coger al vuelo alguno de los bonos de descuento. María Pou es una de las afortunadas que ha podido beneficiarse de los vales del Ajuntament de Palma: «Ya he hecho compras para Navidad». La juguetería La Industrial. Las librerías no son ajenas al furor por los vales de PalmaActiva y en Gotham llegaba a la veintena de personas media hora larga antes de su apertura. Y en Univers del Cómic, los clientes esperaban en la calle Nuredduna su turno. También había un nutrido grupo de clientes en La Pajarita o en Terranosta (establecimiento dedicado a la alimentación), así como en Goblintrader. Como curiosidad, esta tarde el mercado del Olivar está cerrado, así que los puestos que cuentan con vales de descuento esperan mañana una avalancha de compradores que están a la caza del bono del PalmaActiva. La tercera tanda de los vales se liberará el jueves 3 de noviembre, en esta ocasión a las 9 de la mañana. Cada ciudadano dispone de un máximo de ocho vales. Para poder beneficiarse de 20 euros de descuento se deberá hacer un gasto mínimo de 35 euros. El descuento por persona puede llegar a los 160 euros.