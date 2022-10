El alcalde de Palma, José Hila, ha pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias que ocasionó en el 2021 la empresa cuyos empleados han tirado miles de cartas certificadas en varias ubicaciones del municipio, ya que es la misma compañía que está siendo investigada por falsificar el acuse de recibo de las multas de Cort el año pasado y que ha provocado cientos de quejas ciudadanas.

Hila, en este sentido aseguró que el Consistorio no puede «perdonar» las sanciones mal notificadas, porque no se pueden echar para atrás una vez abierta la tramitación, pero que, en caso de que se demuestre que no se ha seguido el procedimiento, el afectado podrá pagarla sin recargo.

Cabe recordar que la empresa CI postal es la encargada de repartir las notificaciones municipales, incluidas las multas, y que también trabajan para otras empresas. La policía, tras publicar el caso este diario, ha comenzado una investigación y hasta el momento, entre los miles de cartas, no ha encontrado ninguna relativa a sanciones.

Hila, en este sentido, recordó que el Ajuntament es también «parte perjudicada», que acudió a la Policía a denunciar cuando detectó las irregularidades en las entregas, que ha abierto un expediente a la empresa y que actualmente está tramitándose una nueva licitación para cambiar de compañía de reparto.

En relación a los problemas que han tenido muchos ciudadanos al no recibir en tiempo y forma sus multas, hecho que ha provocado que las sanciones llegarán con recargo y que, al menos, 300 afectados se hayan organizado en una plataforma que amenaza con denunciar a Cort, el alcalde ha querido garantizar la equidad de la tramitación y ha asegurado que el Ajuntament está estudiando «caso por caso» y que, en las sanciones en las que se detecta una notificación irregular , «se está anulando el recargo».

Hila respondió también al Partido Popular, que este domingo pidió que se invalidaran todas las sanciones de la época cuando no se notificaron bien, y destacó que «no podemos anularlas todas. Los ciudadanos tienen mecanismos para reclamar y si se demuestra que no han estado tramitadas bien las dejamos sin efecto» .