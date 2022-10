«Jarabo dijo que solo debía haber una federación, y no es la nuestra»

Acaba de coger las riendas de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma. Jero Mayans recoge el testigo de Miquel Obrador tras ganar el pasado lunes las elecciones a la presidencia de esta entidad que agrupa a una veintena de asociaciones de vecinos.

¿Qué planes tiene ahora?

Crearemos cinco vicepresidencias para dividir el municipio en cinco distritos, tal y como hace el Ajuntament. Hay que patear, patear y patear las barriadas. Necesito conocerlas para hacerme una idea de sus necesidades.

¿Su federación tiene alguna inclinación política?

Debemos ser apolíticos. Va a ser difícil porque habrá elecciones el año que viene. Eso no implica que cualquier miembro de la junta tenga sus propias ideas. Pero la otra federación (la Federació d’Associacions de Veïns de Palma) está de la mano de los políticos. Estoy convencida de que los problemas que hemos tenido con las subvenciones son por una decisión política y la otra federación es la única que recibe dinero.

Obrador ya denunció que no han recibido ninguna subvención del Ajuntament. ¿Por qué?

Nos hemos presentado a las ayudas en dos ocasiones y no hemos recibido ni una. Nos descartan sin valorar las propuestas. Nos dicen que nuestra federación debe ser exclusivamente de vecinos y así lo es, solo colaboramos con asociaciones deportivas y culturales.

¿Cuál cree que es el motivo?

El regidor Alberto Jarabo me dijo que consideraba que solo debía haber una federación, que no es la nuestra. Cuando él está gobernando en un pacto con no sé cuántos partidos...

Recoge el testigo de Obrador, todo un veterano.

Cesó de su cargo por salud. Él no se habría ido si no fuera por eso y yo nunca me habría presentado en contra de Obrador. Estos años últimos años han sido muy duros. La ciudadanía no está para según qué rollos. No es momento de cambiar jardineras, ni peatonalizar, ni castigarnos por ir a más de 30. Hay que salvar a los comercios. Palma está llena de carteles de ‘Se Traspasa’.

El PP aboga por bajar los impuestos. ¿Está de acuerdo?

¿Para qué sirven? Porque hay impuestos que se destinan a según qué cosas pero no es momento de grandes proyectos. El Ajuntament está haciendo políticas electoralistas. ¿Los vecinos querían Nuredduna? El que vive en la misma calle está contento pero yo hablo de los que viven alrededor.

¿Qué opina del ocio nocturno de Santa Catalina?

Está totalmente descontrolado. Siempre ha habido problemas con el ocio nocturno en Palma. La Lonja fue un desastre y también Gomila. Si no puede haber ocio nocturno, no pasa nada. Todos tenemos nuestros derechos y lo que está mal es la normativa, que no ampara al vecino para nada.

¿Qué otros problemas cree que hay en Ciutat?

Hay una falta de limpieza en casi toda Palma. Cort no lo hace todo mal. Hay gente incívica y no puedes tener a un operario de Emaya detrás de cada ciudadano que deja la basura fuera cuando los contenedores están vacíos. Necesitamos más recursos, pero también más concienciación ciudadana.

¿Qué le parece el nuevo Plan de Movilidad Sostenible?

No estoy de acuerdo con él. Todas estas políticas de accesibilidad son imposibles para las personas mayores. Es un plan pensado para ciudadanos atléticos. El Ajuntament debe hacer políticas para todos.

¿Cómo ha venido a esta entrevista en la plaza de Cort?

He venido con vehículo propio. No tengo tiempo de usar el transporte público.