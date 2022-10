La agenda de la Biennal de Pensament en Palma, al detalle

Del 10 al 16 de octubre, se celebrará la Biennal de Pensament que por primera vez tiene como escenario tres ciudades: Barcelona, Valencia y Palma. El objetivo es reflexionar sobre el espacio público a partir de la ciudad, la cultura, la democracia y la tecnología. Palma contará con más de 40 propuestas, entre las que habrá conferencias, performances e instalaciones artísticas para proyectar la ciudad en un futuro incierto. Por primera vez en Mallorca se organiza el programa de residencias FaberLLull, que trabaja para una ciudad abierta y que se ha programado conjuntamente con entidades, colectivos e instituciones colaboradoras, con sesiones abiertas en el espacio público y espacios de diálogo entre especialistas. Una forma de profundizar en la ciudad que queremos para los próximos años.

A continuación, la agenda de lo que depara la Biennal de Pensament para la próxima semana:

«La radiografia. Passat, present i futur de les nostres ciutats»: Las raices de Palma, dos mil años de vida urbana.

Conferencia a cargo de Carlos García Delgado

Lunes 10 de octubre a las 19 h

Museu Fundación Juan March Palma (c. de Sant Miquel, 11)

Más información

Veus culturals dins l'Agenda 2030: accessibilitat, inclusió i medi ambient

Con Alejandro Seguí (Adaptatetu), Maria del Mar Matas (Apropa Cultura Balears), Ana Espina (Fonart)

Modera: Elisenda Farré, técnica IEB.

Lunes 10 de octubre a las 19 h

Ca n'Oleo (c. de l'Almudaina, 4)

Organiza: Institut d'Estudis Balearics

Actividad gratuïta, sin inscripción previa.

Com podem pensar conjuntament la ciutat del futur?

Sesión residencia FaberLlull Palma

Martes 11 de octubre de 17 a 20.30 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura, área de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma e Institut Ramon Llull.

Actividad profesional, con invitación

Más información

«La radiografia. Passat, present i futur de les nostres ciutats»: Las dos caras de España, en 20 imágenes, conferencia a cargo de Andrés Rubio

Martes 11 d’octubre a las 19 h

Museu Fundación Juan March Palma (c. de Sant Miquel, 11)

Más información

Cinema al Municipal: Citizen Jane. Battle for the Future, Matt Tyrnauer (Estats Units, 2016) 92' VO

Martes 11 de octubre a las 20 h

Teatre Municipal Mar i Terra

Presentación a cargo de María Gómez

Organiza: PalmaCultura i área de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma

Idioma: Versió original en inglés sin subtítulos

Actividad gratuita, sin incripción previa (aforo limitado)

Inauguració de la instal·lació de Ghada Amer. All Opression Creates a State of War

Miércoles 12 de octubre a las 11 h

Parc de la Façana Marítima (GESA)

Organiza: PalmaCultura i Galeria Kewenig

Actividad gratuita

Más información

Com podem pensar conjuntament la ciutat del futur?

Sesión residencia FaberLlull Palma

Miércoles 12 d’octubre d'11 a 14 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura, área de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma e Institut Ramon Llull.

Actividad professional, con invitación

Más información

«Altres mirades»: El patimoni gràfic de Santa Catalina

Ruta a cargo de Rotuïlla

Miércoles 12 de octubre a las 11 h (duración: 60 min)

Punto de encuentro: Hostal cuba

Organiza: PalmaCultura / Can Balaguer

Actividad gratuita, con inscripción previa en canbalaguer@palma.cat

Más información

Com podem pensar conjuntament la ciutat del futur?

Sesión residencia Faber Llull Palma

Miércoles 12 d’octubre, de 16 a 19 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura, área de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma e Institut Ramon Llull.

Actividad profesional, con invitación

Más información

Retratar l'extrema dreta per a combatre-la. Una mirada des de Suècia i l’estat espanyol

Diálogo a cargo de Marc Femenia (fotògraf de la revista EXPO) y Neus Sunyer (periodista)

Miércoles 12 de octubre a las 18.30 h

Parc de la Feixina

Organiza: PalmaCultura

Actividad gratuita

Más información

Masha Hat, de las Pussy Riot y activista.

Masha (Pussy Riot) conversa amb Miquel García (periodista)

Miércoles 12 de octubre a las 20 h

Parc de la Feixina

Organiza: PalmaCultura

Actividad gratuita

Más información

Els col·laboratoris urbans com a eines d'innovació social

Conferencia a cargo de Laia Sanchez

Jueves 13 de octubre de 10 a 12 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: Àrea de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma en colaboración con l'Escola Municipal de Formació.

Actividad para a técnicos de la administración

Más información

Com podem pensar conjuntament la ciutat del futur?

Sesión residencia FaberLlull Palma

Jueves 13 de octubre de 16 a 19 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura, área de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma e Institut Ramon Llull.

Actividad profesional, con invitación

Más información

Taller/laboratori Infraestructures FabLab de les Illes Balears

Jueves 13 de octubre de 16 a 20 h

Edifici Sa Riera (c. de Miquel dels Sants Oliver, 2)

Actividad gratuita, sin inscripción previa

Organiza: Universitat de les Illes Balears

Más información

Arte publico y ciudad: la ciudad como material artístico

Conferencia y mesa de debate a cargo de Ángel Luis Fernández.

Moderador: Joaquín Cobarro

Jueves 13 de octubre a las 19 h

Biblioteca Encarnació Viñas (pl. de Pere Garau, 2)

Organiza: Fundación CICOP Ítaca Palma

Actividad gratuita, sin inscripción previa

«La radiografia. Passat, present i futur de les nostres ciutats»:

Diseñar el desorden, conferencia a cargo de Pablo Sendra

Jueves 13 de octubre a las 19 h

Museu Fundación Juan March Palma (c. de Sant Miquel, 11)

Actividad gratuita, con inscripción previa

Más información

Back4theFuture (agència per a la creació de narratives)

Jueves 13 de octubre a les 19'30 h

Espai Ses Voltes CAC Palma

Save the Med

Proyecto seleccionado a la Crida de projectes de mediació 2022 del Cac Palma

Actividad gratuita, sin inscripción previa

La escritora Sofi Oksanen.

Sofi Oksanen conversa amb Ruth Miguel (professora de la UIB i escriptora)

Jueves 13 de octubre a las 20 h

Pl. de Pere Garau

Organizan: PalmaCultura y Ajuntament de Barcelona, con la colaboración del Vicerectorat de Projecció cultural i Universitat Oberta de la Universitat de les Illes Balears

Actividad gratuita

Más información

La perspectiva de la salut a les polítiques urbanes

Conferencia a cargo de Mireia Gascon

Viernes 14 de octubre de 10 a 12 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: Àrea de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma en colaboración con l'Escola Municipal de Formació

Actividad para técnicos de la administración

Más información

Sessió de Filosofia 3/18 per a escolars

Viernes 14 de octubre de 10 a 13 h (dos sesiones)

Casal Solleric (pg. del Born, 27)

Organiza: PalmaCultura /Casal Solleric

Actividad concertada con centros escolares

Jornada y encuentro profesional Almazuela. Reptes de futur

Viernes 14 de octubre de 16 a 20.30 h

Fundació Miró Mallorca (c. de Saridakis, 35)

Organiza: Fundació Miró Mallorca, con el apoyo de la Fundació Daniel i Nina Carasso

Actividad profesional, con invitación

Más información

Presentación del proyecto El futur Museu Marítim de Mallorca. Una obertura del port a la ciutat, a través del patrimoni marítim, con la participación de Albert Forés Gómez (director del Museu Marítim de Mallorca) y Marta Colón de Carvajal y Juan Palencia (Isla Architects)

Viernes 14 de octubre a las 17 h

Museu Marítim de Mallorca (Ses Voltes)

Actividad gratuita, con inscripción previa a informaciomaritim@conselldemallorca.net

La humanització de la ciutat des dels entorns escolars

Conferencia a cargo de Miguel Mayorga y Pia Fontana

Viernes 14 de octubre de 17 a 19 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: Àrea de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma, en colaboración con l'Escola Municipal de Formació

Actividad para técnicos de la administración

Más información

Mesa de debate Com podem pensar conjuntament la ciutat del futur?

Reflexiones de las sesiones de laboratorio de FaberLlull Palma

Viernes 14 de octubre a las 18 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura, Àrea de Model de ciutat de l'Ajuntament de Palma e Institut Ramon LLull

Actividad gratuita, sin inscripción previa

Más información

Mesa redonda Noves necessitats i nous espais d'innovació a la ciutat«

Viernes 14 de octubre a las 19 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: Universitat de les Illes Balears

Actividad gratuita, sin inscripción previa

Reobertura de l'Espai Estrella (Edifici Moneo) i inauguració de les exposicions «El Miró de Son Boter» i «Rif Spahni. Instant i memòria»

Viernes 14 de octubre a las 19 h

Fundació Miró Mallorca (c. de Saridakis, 35)

Actividad gratuita sin inscripción previa

Más información

Jornada y encuentro profesional Almazuela. Reptes de futur

Sábado 15 de octubre de 10 a 19 h

Fundació Miró Mallorca (c. de Saridakis, 35)

Con el apoyo de la Fundació Daniel i Nina Carassa

Actividad profesional, con invitación

Más información

Naukas Palma

Sábado 15 de octubre de 10 a 20 h

Palau de Congressos

Organiza: Universitat de les Illes Balears

Más información

Diàleg d’Isabel García Pérez de Arce amb Javier Peñafiel en el marc de l’exposició «Què condiciona les teves ficcions?»

Sábado 15 de octubre a las 11 h

Casal Solleric (pg. del Born, 27)

Actividad gratuita, con inscripción previa a solleric@palma.cat

Más información

La Troca, trobada de joves creadors digitals

Sábado 15 de octubre de 9,30 a 18 h

Teatre Municipal Xesc Forteza

Organiza: Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears

Inscripciones en la web dgpoling.caib.cat

Más información

«Altres mirades»: Passat i present dels horts de Palma: un recorregut per la síquia d’en Baster

Ruta a cargo de Ricard Terradas y Toni Feliu

Sábado 15 de octubre a las 10.30 h (duración: 120 min.)

Punto de encuentro: Església del monestir de la Real

Organiza: PalmaCultura/Can Balaguer

Actividad gratuita, con inscripción previa a canbalaguer@palma.cat

Más información

Mesa de debate Territori i innovació: cap a una xarxa d'ecosistemes del coneixement

Con Artur Serra i Miquel Barceló

Sábado 15 de octubre a las 12 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: Àrea de Model de Ciutat de l’Ajuntament de Palma

Actividad gratuita, sin inscripción previa

Más información

Sesión conjunta Barcelona-València-Palma: Fuster, Ferrater, Bonet: cànon a tres veus

Con Núria Cadenes, Laia Alegret y Lucia Pietrielli

Actividad conducida por Emili Manzano

Sábado 15 de octubre a las 12.30 h

Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

Organiza: PalmaCultura (Ajuntament de Palma), Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de València

Actividad gratuita

Performance La promesa del mar, de Pauline Fondevila

Viernes 15 d’octubre a les 13.30 h

Bahía de Palma

Punto de encuentro: av. d’Adolfo Suárez, junto a la Seu, ante el mar

Organiza: Casal Solleric, en col·laboració amb el Museu Marítim de Mallorca, l’Associació Vela Llatina i l'ESDIB

Más información

Franco Berardi conversa amb Margalida Ramis

Sábado 15 de octubre a las 18 h

Pl. de la Porta de Santa Catalina

Actividad gratuita

Estreno de la acción teatral UBU, de Robert Wilson

Sábado 15 de octubre a las 20 h

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (pl. de la Porta de Santa Catalina, 10)

Organiza: Es Baluard Museu

Coproducen: Successio Miró, Govern de les Illes Balears, Acción Cultural Española, Ajutnament de Palma, Festival Grec Barcelona i KunstFestival Weimar

Colabora: Institut Ramon Llull

Más información

Dama Dicta-Dura, de Lluki Portas, un podcast teatral

Sábado 15 de octubre a las 20 h

Espai El Tub

Organiza: Produccions de Ferro, en colaboración con el Teatre Principal

Precio: 10 € / Reserva de entradas y más información a www.deferro.org



Jornada y encuentro profesional Almazuela. Reptes de futur

Domingo 16 de octubre de 2022 a las 10 h

Fundació Miró Mallorca (c. de Saridakis, 35)

Organiza: Fundació Miró Mallorca, con el apoyo de la Fundació Daniel i Nina Carasso

Más información

Sessió de Filosofia 3/18 per a famílies (1 sesión)

Domingo 16 de octubre de 2022, a las 11.30 h

Casal Solleric

Organiza: PalmaCultura/Casal Solleric

Actividad gratuita, con inscripción previa en solleric@palma.cat

Altres mirades: Passat i present dels horts de Palma: coneixeu un hort ecològic de la ciutat

A cargo de Toni Feliu i Maria Pou

Domingo 16 de octubre a las 10.30 h (duración: 120 min.)

Punto de encuentro: So na Jaume Vell (carretera de Valldemossa, km 8)

Organiza: PalmaCultura/Can Balaguer

Observación: Actividad gratuita, con inscripción previa a canbalaguer@palma.cat

Más información

Taller familiar/instal·lació «Open Box (viure en un cercle)»

Proyecto de Arquitectives para Open House Palma

Domingo 16 de octubre de 11 a 12 h y de 12 a 13 h (2 turnos)

Pati de Can Balaguer (c. de la Unió, 3)

PalmaCultura y Open House Palma

Más información

Els nous paisatges de la salut del Camp Redó

Charla itinerante a cargo de Toni Colom y Biel Alomar

Domingo 16 de octubre a las 10.30 h

Pl.de París

Organiza: área de Model de Ciutat de l’Ajuntament de Palma

Actividad gratuita

Taula FaberLlull Palma: Ciutat i salut: cap a la ciutat dels 15 minuts

Con Miguel Mayorga, Pia Fontana y Mireia Gascon

Domingo 16 de octubre a las 12.30 h

Pl. de París

Actividad gratuita

Más información

Taula FaberLlull Palma: Ciutat i energia: per a una transició energètica inclusiva

Con Laia Sànchez, Carles Oliver y Pau Vílchez

Domingo 16 d’octubre a les 18 h

Pl. de París

Actividad gratuita

Más información

Adam Przeworsky conversa amb Antoni Aguiló (investigador de la UIB)

Domoingo 16 de octubre a las 19 h

Pl.de París

Organiza: PalmaCultura (Ajuntament de Palma) i Ajuntament de Barcelona, con la colaboración del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la Universitat de les Illes Balears

Actividad gratuita

Más información

Acción teatral UBU, de Robert Wilson

Domingo 16 de octubre a las 19 h

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Organiza: Es Baluard Museu

Coproducen: Successio Miró, Govern de les Illes Balears, Acción cultural Española, Ajuntament de Palma, Festival Grec Barcelona i KunstFestival Weimar.

Colabora: Institut Ramon Llull

Más información