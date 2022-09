El proyecto de Son Busquets tardará años, denuncia el PP

Las 830 viviendas sociales previstas en el antiguo cuartel de Son Busquets no se harán ni en esta legislatura «ni en la siguiente» según denunció el regidor del PP, Julio Martínez, tras preguntar por el tema en la Gerència d’Urbanisme del Cort. Al parecer, según Martínez, durante la reunión le aseguraron que aún se tiene que decidir qué Administración, si el Ministerio de Transporte o el Ajuntament de Palma, tiene que elaborar el Plan Especial de Reforma Interior, PERI, que regulará la distribución y los usos en el solar. Este proceso, previo a la licitación y puesta en marcha de las obras, «durará como mínimo un año, al que hay que añadir la aprobación del proyecto de urbanización y toda la tramitación urbanística posterior», aseguró el regidor.

Cabe recordar que la semana pasada la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, firmaron el acuerdo por el cual el primero cedía los terrenos al segundo después de varios años de negociación. El Ministerio de Transportes será el encargado, a través de la entidad publica SEPES, de urbanizar el terreno, (asfaltado de calles, sistema de tuberías y electricidad entre otros), para que esté en condiciones de construir las viviendas.

El problema es que, según el PGOU que pretende aprobar el Ajuntament de Palma, el solar de Son Busquets necesita tener aprobado un plan especifico para la zona, el citado PERI, y que este, critica Martínez, «aún no está redactado, según lo que dijeron en la Gerència». Para el regidor del PP la situación «es que después de meses de negociaciones estamos casi en el punto de partida. No han trabajado nada en el tema y lo único que se ha conseguido es la cesión del solar y una foto con ministras. Y con fotos no se hacen viviendas», aseguró.

En este sentido recordó que hace un año «ya nos dijeron que estaban trabajando en el plan especifico para la zona y esta semana no tiene claro quién tiene que redactarlo. Nos han mentido». Por su parte, la responsable de Urbanisme en Cort, Neus Truyol, aseveró que están trabajando conjuntamente con el Gobierno para redactar el plan específico de Son Busquets, que quieren darle forma jurídica para que sea «garantista y ágil», que pretenden que esté listo «lo antes posible» y que la intención es que su desarrollo cuente con la participación de los ciudadanos y los agentes sociales.