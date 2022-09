#TalDiaComAvui se suïcidava a la presó de Can Sales de Palma #MatildeLanda, definica com una "santa laica". Tenia 38 anys. La carismàtica dirigent comunista, natural de Badajoz, no suportà més la pressió a la qual fou sotmesa per batiar-se. Obr fil: pic.twitter.com/8jSj0B66fv