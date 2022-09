Cort intenta aprobar el texto general del PGOU pero tendrá que aplazar el plan detallado

El departamento d'Urbanisme del Ajuntament de Palma baraja dos opciones para salvar la tramitación del Plan General de Palma y aprobar, aunque sea parte de su contenido, antes de que acabe la legislatura. Este diario ya publicó, el pasado mes de agosto, que el documento ha sufrido cambios tan sustanciales en su articulado durante el periodo de alegaciones que los servicios jurídicos del Ajuntament aconsejaban volver a aprobar inicialmente e iniciar toda la tramitación de un texto que define el urbanismo de Palma para los próximos 20 años con objeto de ajustarlo a legalidad.

Dividido en dos partes

El PGOU se divide en dos partes, una el plan general propiamente dicho, que es el documento base que define la filosofía y los fundamentos estructurales, y otra el Plan de Ordenación Detallada, POD, que es mucho más concreto definiendo actuaciones urbanísticas y es el documento que ha recibido la mayoría de alegaciones de las 900 entidades que han participado en el proceso. Para salvar el escollo, y no tener que empezar de nuevo todo el proceso, los técnicos del área estudian dos opciones. La primera es aprobar en pleno municipal el documento base y dejar para más adelante la aprobación del Plan de Ordenación Detallada y la segunda es volver a hacer una exposición pública, abriendo posteriormente otro plazo de alegaciones, pero solo de las partes de ambos textos que se han modificado.

Estas opciones no son incompatibles ya que pueden hacer la exposición pública de lo modificado y después aprobar en pleno solo lo relativo a lo estructural, el documento base. A día de hoy la empresa externa que redactó el PGOU ya ha contestado todas las alegaciones y el departamento d'Urbanisme, según se ha comentado, aceptará e incorporará la mayoría de ellas ya que, en su opinión, mejoran el texto. La decisión sobre qué opción prevalecerá se tomará en los próximos días y cabe recordar, en este sentido, que los grupos municipales del PP y Ciudadanos pidieron el pasado viernes, día primero de mes, un pleno extraordinario para tratar el tema.

Este pleno tiene que convocarse antes de quince día hábiles así que, posiblemente se celebrará dentro del mes de septiembre y no se descarta que, durante el mismo, la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, desvele por qué opción apuesta el equipo de gobierno. En todo caso lo que está claro, según lo argumentado por los técnicos municipales, es que el Pacte no podrá celebrar la aprobación definitiva de todo el Plan General, uno de los proyectos más importantes de la legislatura, antes de las elecciones y, en el mejor de los casos, se tendrá que conformar con ratificar el documento general y no el detallado.