La quinta parte de los coches de la Policía Local no están operativos

Más de una quinta parte de los vehículos de cuatro ruedas con los que cuenta la Policía de Palma, «más de 50 sobre una flota de 230 coches», no están operativos por averías sin solucionar, lo que afecta negativamente al trabajo diario del colectivo, según denunció el regidor de PP David Díez en redes sociales.

Díez, que asegura haber recibido numerosas quejas de los agentes, destaca que esta situación provoca que, para poder patrullar con normalidad, las diferentes comisarías «se tienen que prestar coches entre ellas» y que eso obliga a que los policías tengan que desarrollar su labor «en condiciones no idóneas». En este sentido cabe destacar que, según el regidor, reparaciones a priori simples, «como un faro o un maletero que no cierra bien» inhabilita el vehículo durante un periodo «que siempre es demasiado largo, ya que estos coches deberían estar velando por nuestra seguridad y no parados».

Díez remarca que sus fuentes en el cuartel de San Fernando afirman que los utilitarios se acumulan en el patio y en el sótano del edificio, cuando no están en talleres externos, «con el retraso y coste que eso implica», por la falta de mecánicos en la plantilla. «Solo hay uno en todo el edificio y es de motos», denuncia. De hecho, recuerda, los sindicatos ya se han quejado varías veces por la falta de especialistas.

«Insuficientes»

El regidor ‘popular’ reconoce que en los últimos meses el equipo de gobierno del Ajuntament ha ido comprando vehículos para renovar la flota, «pero está claro que son insuficientes, porque no han bastado y no se ha solucionado el problema». También asegura que el Ajuntament se ha visto obligado a licitar varias veces, la última en la Junta de Govern del pasado miércoles, el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la policía. «El problema es que las condiciones que ofrecían no eran atractivas y se ha declarado desierto varias veces ante la falta de interesados. Ahora parece que han mejorado las condiciones», remarca.

El regidor asegura que hay comisarías que sufren especialmente este problema, «como la Este, ubicada en la zona de Son Gotleu» que, según afirma, «tiene asignados tres vehículos y ninguno de ellos funciona a día de hoy».