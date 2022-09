ARCA recibe 200 fotografías de denuncia de pintadas vandálicas en apenas diez días

La asociación ARCA ha recibido más de 200 fotografías denunciando pintadas vandálicas en el número de Whatsapps que habilitaron hace apenas diez días para que los ciudadanos pudieran señalar sus ubicaciones. Así, según fuentes de la asociación, la campaña «ha sido un éxito» ya que unas 50 personas han enviados las fotos denunciando grafitis en menos de dos semanas, de las que el 95 por ciento están realizadas en Palma.

ARCA hará llegar los documentos gráficos al Ajuntament para que tome medidas y las limpie. Según aseguraron los envíos se realizarán escalonadamente «para no colapsar los registros públicos» y confiaron en que Cort «reaccione y elimine todas las pintadas, sea cual sea el soporte en el que están hechas». El Consistorio, según ha manifestado varias veces, sólo puede limpiar las pintadas de los espacios públicos, como edificios de la Administración o mobiliario urbano, no pudiendo actuar en inmuebles particulares a no ser que se solicite expresamente a Emaya al tratarse de una propiedad privada.

Esta limitación, y la cantidad de fotografías recibidas, hace que ARCA califique el servicio municipal «de insuficiente». En este sentido aseguran que Palma es «quizás, en este aspecto, la más sucia de toda Europa» y se comprometen a seguir enviando las fotografías al Consistorio «que es quien en último término tiene que limpiarlas».