Malestar del PSOE con sus socios por «forzar» la polémica de los nómadas digitales

El grupo socialista del Ajuntament de Palma está muy molesto con sus socios de gobierno, Més y Podemos, por la tensión y la polémica «innecesarias» que crearon tras hacerse público que se iba a solicitar dinero de la ecotasa para promover la Platja de Palma como destino para nómadas digitales durante la temporada baja y desmintieron que no se les hubiera explicado el proyecto.

Este malestar que, de momento, se acota a nivel interno y no se plasmará oficialmente para no perjudicar al Pacte, se centra en el desgaste que ha sufrido la promotora de la idea, la regidora socialista de Turisme, Elena Navarro, con quien dicen «se han portado fatal».

Desde el PSOE no entienden que sus compañeros de gobierno argumentaran que no se les habían dado detalles del proyecto, que Podemos considerara que no era una iniciativa «adecuada» para ser subvencionada con el impuesto ambiental y que Més se desmarcara negándose a apoyar cualquier tipo de promoción turística defendiendo que la Isla ya está masificada.

El problema de fondo es que representantes de ambos partidos, según las mismas fuentes, sí que recibieron explicaciones del proyecto, «primero en varias reuniones preparatorias y luego en la Junta de Portavoces». Además, continúan, en el orden del día de la Junta de Govern extraordinaria que aprobó presentar 12 proyectos a la convocatoria, entre ellos el de los nómadas, se especifica, textualmente, que uno de los objetivos es el «fomento de la desestacionalización, creación y activación de productos turísticos practicables en temporada baja y promoción del turismo sostenible».

Los socialistas tienen claro que sus socios «forzaron» la situación y se agarran a las reuniones previas y orden de día para criticar que «o no atendieron cuando se les explicó o no se leyeron lo que votaban o decidieron desmarcarse, pensando en clave electoral, cuando vieron la reacción en redes sociales de sus militantes. Lo cierto es que dejaron a Elena a los pies de los caballos».

La regidora de Turisme no ha querido fomentar la polémica y, durante la rueda de prensa en la que anunció que retiraban el proyecto, reconoció que «quizás» habían faltado explicaciones. «Ella siempre piensa en el equipo, en la importancia de mantenerse juntos para no hacerle el trabajo a la oposición, por eso asumió una responsabilidad que no era suya» argumentan sus defensores. Las mismas fuentes, en este sentido, aseguran que Navarro intentó, hasta el último momento, hacer una rueda de prensa conjunta, al menos con Podemos, «para que cada cual explicara lo que pensara dentro de un contexto de unión» pero que los socios se negaron.

«Entendemos que se acercan las elecciones y que hay que marcar terreno, pero estas cosas desgastan al Pacte y benefician a la derecha. Todo este problema se podría haber arreglado a nivel interno si hubieran tenido interés» aseguran. También apuntan que «todos dicen que hay que desestacionalizar, pero nadie dice cómo. Si quieren cambiar el modelo turístico tendrás que promocionarlo» remarcan.