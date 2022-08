La dirección nacional de Vox ha tenido que intervenir en el enfrentamiento soterrado que mantienen los entornos de Jorge Campos, presidente de la formación en las Islas, y Fulgencio Coll, portavoz en Cort y aspirante a ser el candidato a la Alcaldía de Palma, y les ha exigido que se mantengan al margen de la polémica ya que «perjudica y daña la imagen del partido».

Cabe recordar que, en los últimos días, se han difundido dos comunicados anónimos entre los afiliados y simpatizantes de la formación. El primero de ellos acusaba a Campos de promover una campaña «de acoso y derribo» contra el grupo municipal, invadiendo sus competencias y aislándolos para evitar que Coll lidere la lista de las próximas elecciones. Estas acusaciones tuvieron respuesta a través de otro escrito, redactado supuestamente por un grupo de afiliados partidarios del líder regional, en el que acusaba al general de «anteponer su ego al partido» y de tomar decisiones relevantes a espaldas de las directrices oficiales, enumerando hasta ocho de ellas, como la abstención del grupo municipal a la reprobación del edil de Podemos Alberto Jarabo, difundir bulos o sustituir a representantes en la empresas municipales por personas afines, «algunos afiliados a otros partidos», entre otras.

Fuentes oficiales de la dirección nacional aseguraron a este diario que el enfrentamiento que mantienen los principales activos de Vox en la Islas «se suscribe al nivel personal pero no al ámbito de lo político» y confían en que ambas partes prioricen el interés de la formación al particular. En este sentido, las mismas fuentes, aseguraron que tanto Campos como Coll han negado estar detrás de los escritos difamatorios «y, obviamente nosotros les creemos». Es por eso que les han instado a no hacer declaraciones al respecto «ya que se trata de anónimos que buscan frenar el crecimiento del partido en las Islas».

La teoría que tienen desde Madrid, y es la que comunican oficialmente, es que estos anónimos han sido escritos por personas ajenas a la formación, «con una clara intención de dañar la imagen y la progresión de Vox». También dicen que el partido tiene un Comité de Garantías para tratar este tipo de disputas internas «y este órgano, hasta el momento, no ha recibido ninguna queja desde Balears de ninguna de las partes». Lo cierto, pero, es que los escritos solo han circulado entre grupos de afiliados.