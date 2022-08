La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad de Palma, Neus Truyol, ha asegurado este martes que su grupo, Més per Palma, desconocía que el acuerdo con el RCD Mallorca incluía financiación por parte del Ayuntamiento. «Nos enteramos porque nuestros compañeros en el Consell de Mallorca nos explicaron que dentro del convenio aprobado en la Fundación Mallorca Turismo había financiación por parte del Ayuntamiento de Palma», ha afirmado en declaraciones a los medios, al tiempo que ha añadido que «en ningún momento» se había hablado como Ayuntamiento de ningún tipo de financiación.

Según ha añadido, se trasladó a los socios de gobierno en el Consistorio que no se apoyaría ninguna aportación por parte del Consistorio. La edil de MÉS per Palma ha insistido en que en el contexto actual no se tiene que hacer ningún patrocinio turístico «ni al Mallorca ni a ninguna entidad». «La promoción turística tiene que pasar a la historia, Mallorca no necesita más», ha concluido.