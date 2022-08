El PP ha criticado este martes «el abandono y el deterioro» en el que se encuentra Playa de Palma y ha lamentado que el Ajuntament «consienta» la suciedad, la inseguridad y el turismo de excesos. El presidente de la formación en 'Ciutat', Jaime Martínez, ha realizado recientemente una visita nocturna a la zona y ha instado a «trabajar para lo que fue un referente y la joya de la corona recupere su esplendor», según ha recogido la formación en una nota de prensa. Martínez ha alertado de que el turismo de excesos «campa a sus anchas», la venta ambulante ilegal «opera con total impunidad» y las calles «están a rebosar de basura y no hay presencia policial».

«Es vergonzoso. Lo peor es que, a pesar de que los vecinos y restauradores han denunciado incontables veces esta situación, el Ajuntament y el PSIB no han hecho nada por revertirla», ha añadido. Según han explicado, Martínez habló con vecinos, que le han trasladado su enfado y «profundo malestar» por una situación que se repite desde hace años, «pero que en este último se ha agravado». El PP ha señalado igualmente que durante la visita se han constatado la falta de efectivos y la inseguridad de quienes viven y trabajan en Playa de Palma. «Muchas noches no pueden descansar por los alborotos. Además, las actuaciones de inspección persiguen a quienes lo hacen bien y no se centran en las actividades ilegales que se desarrollan con total impunidad en la zona», ha añadido.

Según Jaime Martínez, Palma «tiene una deuda» con Playa de Palma por los enormes beneficios que genera y no se reinvierten, lo que ha generado una zona turística muy madura que, por la parte pública, «no se ha modernizado ni transformado». «Los cambios que se han producido han sido por parte de las empresas privadas que, con la Ley Turística de 2012, sí invirtieron en mejorar sus establecimientos. Creemos que es una oportunidad perdida no haber hecho inversión con los fondos Next Generation», ha explicado Martínez. El dirigente popular ha asegurado que en Playa de Palma es muy necesario aumentar la inversión pública y una coordinación entre administraciones para desarrollar un proyecto sólido y de futuro para la zona. «La limpieza y la seguridad deben ser parte de la gestión esencial, así que debemos ser más ambiciosos. No se trata sólo de embellecer y modernizar Playa de Palma, sino también de acabar con el turismo de borrachera y excesos, para que recupere su esplendor», ha afirmado Martínez, que también ha agradecido el trabajo de vecinos, comerciantes y la Asociación Hotelera.