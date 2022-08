Los bomberos afrontan la temporada alta sin tres de sus cinco autoescalas

Díez reconoce que, aunque el Pacte ha ido cubriendo parte de las necesidades del cuerpo, «lo que llega no es suficiente y se está tardando demasiado». La falta de vehículos es, para el regidor, sólo una muestra de la precariedad con la que tiene que trabajar el colectivo ya que los problemas se extienden al personal, «todavía no está aprobada la oferta de empleo público de 2021 por lo que se están gastando un dineral en horas extras», los cascos F1 «no hay para todo el personal» y las emisoras «que no son compatibles».