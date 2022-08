Los taxistas del Nord de Mallorca acusan a los taxistas de Palma de dejar desabastecida Ciutat para ir a cargar a la Part Forana. El presidente de los taxistas de Pollença, Víctor Llompart, recuerda el conflicto histórico que enfrentó durante años a los taxistas de Ciutat y de la Part Forana por los viajes al aeropuerto de Palma. «Ahora dejan Palma con clientes esperando y ellos se van a cargar a la Part Forana; en Sóller les dieron permiso una tarde de colapso y ahora llegan como avispas», dice.

Recuerda el enfrentamiento histórico de los taxistas de Ciutat y de la Part Forana que «se reaviva» esta temporada en plena crisis de escasez de taxis. En su peor momento, hace más de una década, se vivieron violentas escenas en el aeropuerto de Palma donde los taxistas de la Part Forana recuerdan que "nos tiraban piedras para que no fuéramos a cargar«. Los taxistas del Nord de Mallorca piden al Govern balear más vigilancia y controles para evitar que se produzcan »contratos fraudulentos".

Por su parte el presidente de la patronal del Taxi (CAEB), Toni Bauzá desmiente tajantemente las acusaciones. "Se están diciendo muchas mentiras. Como mucho hemos hecho 10 o 12 servicios en la Part Forana en todo el verano, siempre llamando antes a las asociaciones de los municipios«, dice. Asegura que »este mes de agosto ha vuelto la tranquilidad y no trabajamos fuera de Palma si no es bajo contrato». No somos nosotros, nadie ha cargado en ninguna parada de fuera de Palma y cuando hacemos algún viaje desde el aeropuerto volvemos de vacío, no cogemos usuarios aunque levanten la mano, respetamos los acuerdos ", concluye.