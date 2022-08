A pesar de la alerta por altas temperaturas, las galeras de Palma podrán continuar con su servicio hasta el 22 de agosto. Los cambios normativos que ha aprobado Cort no entrarán en vigor hasta dicha fecha, 15 días hábiles tras su aprobación este martes -como ha confirmado a este periódico el mismo consistorio municipal-, por lo que las galeras podrán seguir dando servicio, pese a jornadas de tórrido calor. Los conductores de calesas critican la falta de consenso de la nueva ley y anuncian que la recurrirán.

La polémica ha saltado a la palestra mediática a primera hora de este martes, cuando la asociación animalista Progreso en Verde ha denunciado públicamente que las galeras de caballos daban servicio en Palma, estando la ciudad en alerta amarilla por calor. El revuelo ha sido notorio en redes sociales y hasta en la calle, donde algunos transeúntes han increpado a los trabajadores de calesas. «Nos han chillado y acosado», denuncia Venancio Vargas, representante de la Asociación de Calesas, por una práctica que, hoy por hoy, es totalmente legal, aunque no del consenso de todos. Más tarde Progreso en Verde ha rectificado su comunicado y ha calificado la situación de «vacío legal»: «Seguimos condenando que los caballos presten servicio en alertas por altas temperaturas. Que esté publicada o no su entrada en vigor es lo de menos, es un puro formalismo. El propio reglamento ya dice que no se obligará a los caballos a realizar un sobreesfuerzo que ponga en peligro su salud».

«Una normativa profundamente injusta»

El representante de la Asociación de Calesas remarca el desacuerdo entre la nueva normativa aprobada por el Ayuntamiento y su colectivo: «Cuando la Aemet activa la alerta por calor tiene en cuenta todas las temperaturas de la zona sur y no solo Palma. En Ses Salines pueden tener valores altísimos mientras en Palma no llegamos a los 30ºC», defiende.

Cort aprobó en 2019 prohibir su servicio entre las 12h y las 17h en días con alerta de temperaturas. Eso, según Vargas, «al menos nos dejaba un margen. Por la tarde, cuando no hace tanto calor, podíamos salir a hacer cuatro horitas», algo con lo que lograban paliar, en parte, las pérdidas de una jornada parados. Por contra, la nueva modificación en la ordenanza que entrará en vigor el 22 de agosto les inhabilita para trabajar durante todo el día. «Nos van a ahogar económicamente», indica Vargas, quien anuncia que el sector recurrirá la nueva ley.