El Ajuntament de Palma ha planteado a la Conselleria de Educació y Formació Profesional su apuesta por la climatización en los colegios públicos para que así cuenten con aire acondicionado. En declaraciones durante una visita a las obras del CEIP del Coll d'en Rabassa, la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad de Cort, Angélica Pastor, ha explicado este jueves que el objetivo es que «todos los colegios» tengan mejoras en las instalaciones y en la climatización.

Según Pastor, el tema de la climatización es «muy importante» para Cort y, por ello, han hablado con la Conselleria de Educación para climatizar los colegios públicos, no sólo con calefacción sino con aire acondicionado. «La apuesta tiene que ser ésta, que la próxima inversión vaya a la climatización no sólo con aparatos sino también con ventanas para que los niños puedan estar mejor en el colegio», ha matizado. En concreto, ha subrayado que el Ajuntament trabaja con la Conselleria y con el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) para mejorar el acuerdo y así tener más inversiones en los colegios para que no se haga sólo mantenimiento, sino que haya también reposición y más inversión.

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha informado de que el Ajuntament destinará un total de 370.000 euros para la mejora de 34 colegios públicos durante este verano. Hila ha explicado que se trata de obras de mejora y mantenimiento. «Verano tras verano desde que estamos nosotros como equipo de gobierno hay inversión en las escuelas de mantenimiento y en los entornos. Cualquier edificio necesita mejoras. Nosotros hacemos nuestra parte y Educación también», ha afirmado. Al respecto, Pastor ha explicado que la mayoría de las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en los colegios públicos se centran en la pintura de los edificios y el arreglo de los baños.

El Consistorio también trabaja en la mejora de los entornos escolares. En el Coll, por ejemplo, se han hecho obras en las aceras con el Plan de Barrios y en unos meses harán mejoras en la plaza de la Iglesia. En estos momentos, Cort ejecuta obras en ocho centros y otras se iniciarán en breve con el objetivo de que todos los colegios estén a punto antes de comenzar el curso escolar. En total, en los últimos años, Cort ha invertido más de 1,2 millones de euros en mejoras en centros escolares.

Quejas

La regidora de Infraestructuras también se ha referido, a preguntas de periodistas, sobre la queja de la Asociación de Constructores de Baleares por la negativa de determinados ayuntamientos, entre ellos el de Palma, a tramitar las reclamaciones de previsión excepcional de precios. Pastor ha negado que el Ayuntamiento haya rechazado esta negociación y ha defendido el «compromiso» de Cort con la asociación y con las contratas municipales para aplicar «en la medida» que se pueda el decreto estatal sobre la revisión de los precios de obra. En este sentido, ha aclarado que la solicitud debe venir por parte de los empresarios y la asociación. «Ya me he reunido con las contratas de Cort y les he dicho que hagan ya el escrito para ver de qué forma se puede revisar el contrato porque así lo establece el decreto. Es la contrata o la empresa la que debe decir en qué sentido le ha perjudicado este alza», ha afirmado.

Con todo, ha subrayado que Cort cuenta con un fondo de contingencia que por parte de Hacienda se ha guardado para esto. «Es de justicia que se revisen y se adapten a los precios actuales», ha asegurado. Para acabar, la regidora del Ayuntamiento de Palma ha indicado que las obras del eje cívico de Nuredduna avanzan y espera que este verano estén acabada. Ahora mismo se están rematando detalles como los perfiles metálicos de las jardineras. Además, ha comentado que el encargo de obra en la plaza de las Columnas se adjudicará previsiblemente en la próxima Junta de Gobierno y durarán en torno a dos meses. «Lo importante es que toda la obra en sí se vea de manera global», ha remachado.