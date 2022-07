El PP denuncia el «enésimo» retraso en la inauguración del Canódromo

El parque del Canódromo no será inaugurado «antes de que acabe el verano como poco», según aseguró el regidor del PP Julio Martínez quien también denunció el «enésimo» retraso de una instalación que tenía que estar recepcionada hace tres años a tenor de los sucesivos anuncios que ha hecho el Pacte en este sentido. Al parecer el Ajuntament está ahora pendiente de los informes positivos de varias áreas, como Infraestructures, Intervenció y del propio departamento de Urbanisme, responsable de la obra, para poder recepcionar las obras, según la respuesta que dio la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, al edil ‘popular’ en la Gerència d’Urbanisme.

«Nos ha comentado que tan pronto como se tengan esos informes se inaugurará el parque, pero hay algo que no nos están contando porque no es normal que un proyecto tan importante para la ciudad acumule tantos retrasos sin justificar», aseguró Martínez. El pasado mes el Ajuntament modificó, por tercera vez, el contrato del que tiene que ser el parque más grande proyectado en Palma para, según se comentó, «agilizar la inauguración». En aquel momento, según fuentes del departamento, sólo quedaba unas mejoras en la accesibilidad de la rampa para cumplir la normativa, la limpieza del sistema de riego, sucio debido al retraso, e instalar unas plantas trepadoras en el muro de contención.

Sin embargo, semanas después y según denuncia el regidor del PP, «aún no hay fecha para inaugurarlo». Martínez, en este sentido, destacó que los informes «tras lo cuales justifica Cort el retraso» se pueden realizar en «apenas 10 días» por lo que no se entiende por qué desde el Consistorio no dan fecha para su apertura de puertas». La propia Truyol reconoció que se está a la espera de varios informes favorables y confió en inaugurar el parque «en las próximas semanas para que toda la ciudad pueda disfrutarlo. Lamentamos el retraso», señaló.