Cort renuncia a la ayuda para contratar vigilantes privados para parques y polígonos

Cort renunciará a utilizar seguridad privada para vigilar parques y polígonos durante este verano, después de haberlo anunciado hace meses, ante la imposibilidad de tramitar la medida antes de que acabe el plazo permitido, ya que, después de tres licitaciones, ninguna empresa del sector ha querido asumir el servicio, confirmó la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover.

A principios de este año la Conselleria de Presidència habilitó una línea de ayudas dirigida a los municipios de Balears destinada a contratar ‘agentes COVID’ para que vigilaran el cumplimiento de las diferentes normativas y controlar la pandemia. Como quiera que la incidencia del virus, y las limitaciones que conllevaba, han ido desapareciendo Cort decidió utilizar esta subvención, que el caso de Palma ascendía a 140.000 euros, para quitar presión a la plantilla de la Policía Local en la época estival, que es cuando más carga de trabajo tienen. Para ello se dirigió a la Delegación del Gobierno, que autorizó que dichos agentes se dedicaran a labores de vigilancia siempre y cuando se destinaran a recintos cerrados y, en ningún caso, asumieran labores policiales.

Adrover, anunció la medida hace tres meses y destacó que la seguridad privada se destinaría a controlar, en horario nocturno, varios parques, polígonos y una playa del municipio, concretamente de la de Cala Major ya que se considera fácil de cerrar. En aquel momento, también, destacó que los detalles del servicio, como cuántos agentes se podrían contratar, ya se negociaría con el adjudicatario y remarcó que sus labores se desarrollarían hasta después de verano.

Sin embargo, los problemas llegaron cuando el área tuvo que retirar el primer pliego de condiciones que se redactó ya que, según los servicios jurídicos, «era ilegal» puesto que exigía a los vigilantes privados labores, como patrullar en vehículos, para los que no estaban autorizados y que invadían competencias de la Policía Local. El escrito incluía que los auxiliares vigilaran en solitario cuando la normativa exige que vayan en pareja.

Una vez resueltas las incidencias se sacó un segundo pliego de condiciones pero ninguna de las empresas del municipio se presentó para asumir el servicio al no considerar beneficiosas las condiciones. El Ajuntament, según las mismas fuentes, las mejoró e hizo público un tercer pliego al que, igualmente, no se ha presentado ninguna empresa.

El caso es que las ayudas tienen un plazo de vigencia hasta el mes de septiembre y que, a tenor del importe, se considera que las condiciones del servicio ya no se pueden mejorar mucho más, así que desde el Pacte se asume que ya no dará tiempo a tramitarlo y renuncian a la subvención. «Nos hemos puesto en contacto con varias empresas y alguna parecía interesada, pero al final, por falta de personal y porque dicen que están saturados, no se han podido presentar», dijo la edil.

Adrover apuntó que el Ajuntament de Llucmajor tampoco ha podido desarrollar la iniciativa y también renunciará a la subvención. Además en breve, se incorporarán a la plantilla de la Policía Local los 87 agentes que aprobaron la oposición y que solo tienen pendiente la revisión médica. Asimismo señaló que, posiblemente en agosto, también se incorporarán los 56 agentes del bolsín de interinos.