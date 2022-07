Tras la reunión del pasado viernes entre Model de Ciutat y los vecinos de Son Sardina para tratar su crecimiento en el Plan General, la Plataforma de Estimam Son Sardina envió un comunicado en el que advirtió que: «Ninguno puede garantiza, con las leyes vigente, que las viviendas que se hagan sean para los sardiners». La Plataforma respondió así al argumento de Model de Ciutat sobre la imposibilidad de los jóvenes del pueblo a acceder a una vivienda propia y de ahí la necesidad de construir.

Frente a la propuesta del Ajuntament de crecer en los próximos veinte años en 200 viviendas, la Plataforma lanzó una nueva alternativa: «Estamos dispuestos a asumir que se hagan 30 viviendas de protección oficial, a lo que la regidora nos dijo que era inviable». La Plataforma señaló que «actualmente hay dos opciones:urbanizar Can Simó con 160 viviendas, de las que 60 serían VPO y solares para equipamientos futuros o no hacer ninguna urbanización y hacer la plaza de Can Pasquet».

La Plataforma insiste en lograr la independencia convirtiéndose en «una entidad local menor en el futuro». «Queremos seguir siendo un pueblo, más que una prolongación de la ciudad», dijeron.