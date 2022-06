El exconcejal del Ajuntament de Palma Rodrigo Romero va a solicitar su incorporación a la empresa de ingeniería en la que trabajaba antes de entrar en política de la mano de Podemos en la pasada legislatura. Romero, al igual que Sonia Vivas, tiene la posibilidad de revocar su renuncia al acta hasta este jueves, 30 de junio, cuando se celebrará el pleno del Ajuntament de Palma. Sin embargo, el expodemita ha asegurado que no lo hará y ha explicado a este periódico que abandonará la política con la intención de recuperar su vida privada. Está muy decepcionado con todo lo que ha pasado y ha argumentado que entró en política para cambiar las cosas y actuar de otra manera, lo que a su modo de ver no ha sido posible.

Sin embargo, se ha especulado mucho con la posibilidad de que Romero pudiese haber cambiado de opinión en los últimos días y que hubiese decidido revocar su renuncia al acta para seguir siendo concejal del Consistorio palmesano. Uno de los rumores que circulan por el Consistorio palmesano es que Romero ha pedido a los partidos de la oposición que intermedien para convencer a Vivas de que revoque su renuncia al acta de regidora. De este modo, el equipo de gobierno del Pacte estaría en minoría, e incluso, la suma de PP, Ciudadanos, Vox, Vivas y Romero daría para sacar adelante una moción de censura y con su simple abstención el Pacte no podría sacar adelante sus propuestas. Por tanto, la situación era diferente si se quedan los dos o sólo uno. No obstante, esto son rumores que circulan por el Consistorio palmesano y que han sido desmentidos de forma tajante por Romero, que ha recordado que entregó el acta desde el primer día para evitar este tipo de especulaciones.

Cabe recordar que la semana pasada se filtraron unos audios en los que el exconcejal de Promoció Econòmica arremetía contra miembros de su partido, Podemos, y contra la regidora d'Urbanisme, Neus Truyol, perteneciente a Més per Palma. La crisis del Pacte de Cort estalló con la Palma Pride Week, que se saldó con el cese de Vivas, que también ha renunciado al acta de concejal, aunque tiene la posibilidad de cambiar de opinión hasta este jueves. Sin embargo, no está previsto que lo haga. Por tanto, en el pleno ordinario del mes de junio se formalizará de forma definitiva la renuncia de los que fueran concejales de Podemos; de los tres que iniciaron la legislatura sólo queda Alberto Jarabo. Cabe precisar que las relaciones entre ellos eran tan malas que no se hablaban y la comunicación se desarrollaba a través del alcalde José Hila.