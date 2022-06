El alcalde de Palma, José Hila, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la destitución de la regidora Sonia Vivas ya que, en su opinión, con el comunicado en el que criticaba a Neus Truyol y a Plan General de Cort, «ha traspasado una línea roja que no podemos dejar pasar».

Hila, que asumió toda la responsabilidad de la decisión aunque aseguró tener el apoyo de los otros partidos del Pacte, reconoció que el equipo de gobierno se queda ahora en minoría ya que Vivas ha anunciado que pasará al grupo mixto. Cabe recordar que los grandes proyectos municipales de la legislatura, como el PGOU, el Pla de Mobilitat y varias grandes obras, entre otras, tienen que ser aprobados todavía en Pleno y que el voto de Vivas es indispensable para ello. En este sentido el alcalde quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y recordó que hay partidos en la oposición con los que pueden llegar a acuerdos, «estamos acostumbrados a negociar y muchas iniciativas las hemos podido aprobar por unanimidad. A partir de ahora buscaremos acuerdos puntuales con todos los grupos para sacar adelante los grandes proyectos» aseguró.

Respecto a los actos de la Pride Week, el edil afirmó desconocer las consecuencias legales y económicas que acarreará su suspensión ya que, afirmó, «está en manos de los servicios jurídicos de Cort». No obstante recordó que no es la primera vez que se suspenden actos y que el Consistorio tiene un protocolo para estos casos. Asimismo, en este sentido, reveló que todavía no había firmado el decreto de autorización de las fiestas «porque normalmente se deja para el final dada la complejidad de la tramitación» así que confió en que la cancelación no acarree consecuencia para el Ajuntament.

Hila aseguró que Rodrigo Romero se ha desmarcado del polémico comunicado y destacó que, «aunque no ha sido una decisión fácil» su objetivo como máximo responsable municipal es «mantener la estabilidad en el gobierno ya que el Pacte está por encima de las personas. Lo sucedido no nos va a desviar ni un milímetro de las decisiones que tenemos que tomar y de los proyectos que tenemos pendientes».

El alcalde aseguró que no había hablado con Vivas para comunicarle la decisión y afirmó desconocer las intenciones futuras de la regidora cesada. Reconoció, asimismo, que el polémico comunicado, posteriormente desautorizado por su propio partido, «fue el detonante pero un cese de este tipo no se toma por una sola razón, son varias cosas» refiriéndose, veladamente, a anteriores polémicas de la regidora.