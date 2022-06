Palma Pride: Podemos pide a Truyol que pida disculpas o «actuaremos en consecuencia»

La tormenta de la Palma Pride Week amenaza con la estabilidad del Pacte en el Ajuntament de Palma. Unidas Podemos ha mandado un duro comunicado contra Neus Truyol, líder de Mes per Palma, tras las críticas de esta al polémico evento que se inaugurará esta sábado.

En el comunicado, Unidas Podemos advierte que «no salimos de nuestro asombro ante el ataque frontal y directo de uno de nuestros socios de gobierno principales, Mes per Palma, con Neus Truyol a la cabeza. Sobre todo, porque la señora Neus Truyol en este momento se encuentra imputada por un delito muy grave contra la salud pública y medioambiental y que a todas luces es incompatible con el desempeño de su cargo como concejala según el código ético de cualquier espacio político que goce de llamarse progresista». El comunicado señala que «no obstante, en aras de sacar adelante políticas buenas para la gente, hemos tolerado algo que para nosotros no solamente es grave, sino que transgrede, sino que sería impensable llevar a cabo dentro de nuestra formación».

Unidas Podemos acusa a Neus Truyol y a Més de que «está llevando adelante una gestión nefasta del Plan General, colocando en una mala situación a ciudadanos y comerciantes y privatizando su gestión para delegar su responsabilidad como regidora, incumpliendo con su mandato como responsable política. Privatizando el servicio de licencias de obra y causando un daño gravísimo a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad».

Además, «tras cuatro años como responsable de bienestar animal y dos años estando su partido representando la alcaldía de esta ciudad, seguimos aconteciendo a la muerte de caballos en nuestras calles. Por todo ello, pedimos la rectificación pública de nuestros socios en el gobierno y las disculpas que nuestro espacio político, leal y comprometido con el pacto que firmamos hace tres años, se merece. De lo contrario, actuaremos en consecuencia».