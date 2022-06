El alcalde de Palma, José Hila, se ha referido este miércoles a la celebración de la Pride Week de Palma, cuyo inicio está previsto para este sábado y ha pedido esperar a que tenga lugar antes de valorarlo o tomar decisiones al respecto. «Esperemos a que se celebre para juzgar si ha ido bien, mal o regular», ha dicho en declaraciones a los medios en la presentación de la remodelación de una carretera en Son Rapinya.

El primer edil ha añadido que la celebración de la Pride Week se mantiene respecto a las previsiones iniciales, a pesar de que Putochinomaricón anunció que renunciaba a participar por la presencia de la ex de Vox Malena Contestí que, a su vez, matizó que no iba a presentar la inauguración. Respecto a posibles modificaciones en los carteles, Hila ha apuntado que se trata de tareas del área y que él «ya dijo todo lo que tenía que decir». «Estamos hablando mucho de una cosa que todavía no ha pasado. Que se haga y luego actuaremos con conocimiento de causa», ha concluido.