Tras las polémicas afirmaciones de Kristin Hansen, organizadora del Palma Pride 2022, el alcalde de Palma, José Hila, señaló este lunes que «una persona se equivocó en unas declaraciones. No fueron compartidas. Ella misma se ha dado cuenta de que se equivocó». El pasado viernes Hansen señaló durante la presentación del programa de actos que «vendrá gente del campo que quizás nunca han visto una lesbiana y dirán: 'Mira, una lesbiana... ¡Es como cualquier otra persona!'». El fin de semana las redes ardieron y se produjo una cascada de reacciones después de las desafortunadas declaraciones de la presidenta de Ella Global Community, organizadora de la I Pride Week del Ajuntament de Palma.

El alcalde de Palma, que mostró su desacuerdo con estas declaraciones en Twitter, advirtió este lunes que Hansen «rectificó, pidió disculpas y creo que con eso nos tenemos que quedar». El primer edil advirtió que «el Pride es mucho más que lo que diga una persona. Sigamos adelante y disfrutemos de un Pride, para que en esta ciudad sea protagonista la igualdad y el colectivo LGTBI, que se lo merece».

Las desafortunadas declaraciones de Hansen han sido el último paso tras semanas de malestar entre el colectivo LGTBI y el Ajuntament de Palma, con una disputa entre la regidora de Justicia Social, Feminsme i LGTBI, Sonia Vivas, y el concejal de Participació Ciutadana, Alberto Jarabo, ambos de Podemos, por su desacuerdo en la organización del Palma Pride. De hecho, este desacuerdo llevó a Sonia Vivas a amenazar a salir del Pacte y dejar en minoría al actual equipo de gobierno. La crisis de gobierno se zanjó tras permitir la celebración del Palma Pride, tal y como quería Vivas, y el Pacte siguió adelante.

El alcalde de Palma señaló este lunes que «yo no voy entrar en los temas de partidos. En un pacto que lleva siete años, que hemos superado una pandemia mundial, una crisis económica, con la ciudad cerrada... Mayor prueba que esa no existe para ver la fortaleza de un pacto. Tenemos algunas veces algún problema, como es normal, como en cualquier ámbito de la vida. Siempre lo superamos y seguimos adelante. Porque no hay que perder de vista que aquí estamos para sacar adelante una ciudad para ayudar a la gente y la ciudad funcione y mejore. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Que de momento hay alguna piedra, es posible. A cualquier gobierno le va a pasar. De mayoría absoluta, de coalición o como sea».

La celebración del Palma Pride levantó las quejas de Ben Amics, organización que históricamente ha organizado la manifestación del Orgullo LGTBI. Ante la posibilidad de cambiar el modelo de celebración el próximo año, Hila señaló que dejemos que haga el Pride y luego hablamos. Veremos si funciona o no funciona. En función de eso se tomarán decisiones. El Pride es incluyente, se han includo a todas las entidades que han querido participar. Por tanto vamos a ver cómo funciona y de cara al año que viene se tomarán decisiones».