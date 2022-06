Ante la avalancha de reacciones negativas a sus comentarios, incluidos algunos de los cargos y partidos que gobiernan en el Ajuntament de Palma, la organizadora de la I Pride Week no ha tenido más remedio que pedir disculpas públicas a quien pudiera sentirse ofendido. La presidenta de Ella Global Community Kristin Hansen ha emitido unas palabras para tratar de contener la tormenta que se inició en las redes sociales, y de la cual se ha hecho eco Ultima Hora, después de afirmar que a la capital balear «vendrá gente del campo que quizás nunca han visto una lesbiana y dirán: 'Mira, una lesbiana... Es como cualquier otra persona!'»; una desafortunada afirmación que ha valido el reproche del alcalde José Hila.

La regidora de Igualtat en Cort, Sonia Vivas, ha declarado al respecto que «Hansen se encuentra triste por todo lo que está pasando y me manifiesta sus más sinceras disculpas porque no supo explicarse con la corrección que debería. Ella trataba de hablar de los estereotipos y prejuicios que hay sobre la comunidad LGTBI. Ciertamente es una persona que no conoce los medios de comunicación y que además no conoce en profundidad nuestro idioma», ha resaltado Vivas, tratando de explicar lo sucedido a cuenta de unas palabras que han generado un aluvión de respuestas de toda índole.

A continuación el texto que la concejalía de Igualtat ha remitido en nombre de la activista.

Lamento profundamente que, al elegir las palabras, no haya sido capaz de hacerme entender como deseaba. Debería haber elegido mejor mis palabras para que el mensaje sobre lo que realmente significa para mí celebrar este evento se entendiera. Este evento significa visibilidad, respeto, diversidad, inclusión y, sobre todo, representatividad para muchas personas de la comunidad que, en momentos como este, puedan ser libres de ser quienes son.

Me gustaría que el mensaje que llegase a la gente, tanto en Palma como en cualquier parte del mundo, es que las mujeres lesbianas queremos ser reconocidas en toda nuestra diversidad, tanto en los grandes núcleos urbanos como en los lugares menos poblados.

Yo, como residente en Mallorca y fundadora de ELLA, una comunidad global que trabaja para garantizar la visibilidad, el empoderamiento y los derechos de las personas LGTBIQ+ y las personas no binarias en todo el mundo, nunca nos rebajaría intencionadamente, de ninguna manera, a ninguna de nosotras ni a ningún sector de la sociedad. Mi mensaje no llegó de la manera que pretendía y me disculpo sinceramente.

Kristin Hansen

CEO y fundadora de ELLA Global Community, organizadora de la Palma Pride Week.