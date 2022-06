El Plan Estratégico Municipal de Prevención de las Adicciones que ha puesto en marcha el área de Turisme, Sanitat i Consum aboga por que Cort deje de patrocinar y subvencionar los eventos relacionados con el consumo de alcohol, como el Oktoberfest, y por aumentar el número de playas donde no se permita fumar, entre otras medidas, según comento la regidora del departamento, Elena Navarro.

Este plan, que tendrá una vigencia hasta el año 2026, tiene cuatro líneas estratégicas, 7 objetivos generales y 66 actuaciones concretas y nace con la idea de prevenir las diferentes adicciones especialmente entre el colectivo de menores de 18 años implicando, para ello, a diferentes entidades.

Con este objetivo se han realizado diversas reuniones con agentes sociales y se han analizado datos de encuestas, además de realizar una propia entre 2.000 jóvenes de Palma entre los 12 y 18 años, cuyos resultados se están cotejando y se conocerán en las próximas semanas.

A partir de estos datos, según destacó Navarro, se pueden empezar a adoptar medidas de prevención concretas que, recordó, también incluirán adicciones de nueva aparición como al juego o a las pantallas. Entre las medidas que propone el texto, aparte de las citadas, también destaca la eliminación de toda la promoción de alcohol o videojuegos en los soportes publicitarios que dependen del Ajuntament, la promoción de actuaciones de ocio alternativas socioculturales o deportivas y favorecer la coordinación con los jóvenes para concienciar de los peligros de estas sustancias o actuaciones que les perjudican.

La regidora de Turisme recordó que el plan no es una ordenanza, y que por tanto no es de obligado cumplimiento, pero destacó el compromiso de todos los departamentos del Ajuntament para fomentar la prevención. Asimismo, aseguró que en las próximas semanas se presentará una nueva playa donde no se podrá fumar que se añadirá a la de Cala Estancia que es, de momento, la única del municipio con la catalogación de libre de humos