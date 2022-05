La Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, denunció este lunes las dificultades que tienen los vecinos de Palma para pedir cita previa con algunos departamentos del Ajuntament de Palma y se refirió, especialmente, al departamento d’Urbanisme donde, señaló, «los ciudadanos tienen verdaderos y graves problemas para acceder al servicio». Concretamente, la defensora aseguró que el tiempo de espera de los usuarios para hacer una consulta en el área es de un mes y medio «como poco» y criticó que no respondan al teléfono y que limiten las citas presenciales, obligando a que se realicen de forma telemática o por videollamada.

Molainen, en este sentido, puso el ejemplo del archivo de Can Bordills con el que solo, destacó, se puede contactar por mail ya que nadie atiende el teléfono. Un rápido vistazo a la página web del Ajuntament de Palma, en la pestaña d’Urbanisme, sirve para comprobar que en la mayoría de departamentos que tiene el área ya sea consultas sobre el planteamiento municipal vigente, expedientes de licencia de obras, actividades o consulta de archivo, lo primero que se advierte es un aviso que dice que «las citas no son presenciales y sólo atienden por videoconferencia» o de forma telemática. Informan, además, que solo se puede acudir a las oficinas «en caso de que el departamento lo indique».

También está dando problemas a los usuarios, que se ven obligados a relacionarse de forma digital con Cort, la reserva de las citas previas. Algún departamento, como Actividades, no acepta ninguna cita en su calendario de aquí a que acabe el año o el de Información y consultas del Plan General,que acaba en julio y que, tampoco, permite hacer reservas. La defensora de la Ciutadania recordó que los interesados, a partir de la Ley de Administraciones Públicas, pueden elegir que tipo de atención quieren de los departamentos municipales y que Urbanisme no puede imponer ninguna de ellas a su conveniencia. Asimismo, criticó que el Ajuntament está obligado a dar citas previas a los ciudadanos «lo antes posible», cosa que no hace.